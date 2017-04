Improcedentes las peticiones de inconformes en E. Montes: MAV

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Frente a la postura de los inconformes con las obras de Ezequiel Montes, que insisten en la no ampliación de banquetas, ni ciclovía y paradas de autobuses urbanos, el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, respondió que las peticiones no son procedentes en virtud de que afectarían un importante porcentaje de la población.

Durante gira de trabajo que realizó ayer, el acalde atendió los medios de comunicación que le preguntaron sobre la última reunión del Secretario de Gobierno Manuel Velázquez Pegueros con los opositores de las obras a quienes se les explicó en ese sentido.

Indicó que está acreditado que particularmente Ezequiel Montes que transitan por ahí 250 personas discapacitadas y se cuentan con sólo 4 rampas. Con la obra, serán 60 rampas y la ampliación permitirá que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de desplazamiento, lo cual es un objetivo primario, favorecer al peatón.

S egundo, crear infraestructura para el vehículo no motorizado y esto no afectará el arroyo vial, habrá los mismos dos y tres carriles, incluyendo la ciclovía en un espacio confinado.

Las paradas de autobuses urbanos, no han existido y se quiere construir espacios con bahías bien diseñadas ya que 7 de cada 10 personas, utilizan este medio de transporte.

Afirmó que estas tres peticiones son las mismas que están sobre la mesa y que han mantenido quienes están inconformes y lamentó que el gobierno no puede acceder a ellas porque es una situación que incluso fue dialogada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y ellos mismos coinciden con que esta infraestructura es necesaria y se debe poner orden en esa avenida.

En lo que se refiere a la agresión a una persona durante el inicio de las obras, el presidente municipal reiteró que cualquier hecho de violencia es reprobable y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que en la ciudad haya acciones que a través de la violencia, pretendan imponer algún tipo de determinación.

“Como lo he dicho, repruebo esa acción en contra del señor Arturo Rueda que a título personal, tiene todo el respaldo para que la investigación se lleve a cabo en la Fiscalía General del Estado y se dé con los presuntos responsables; no se puede tolerar ninguna agresión de este tipo, pero tampoco podemos anticiparnos a hacer señalamientos acusatorios sin tener pruebas ni fundamentos”, remarcó.

“Como lo he mencionado, la invitación a mantenerse en una mesa de diálogo hasta encontrar coincidencias, dejando en claro que no habrá otra manera, la violencia genera violencia y esa no será la ruta para construir infraestructura y mejorar la que existe”, terminó.

Sobre el periodo vacacional, el presidente municipal informó que con excepción del Jueves y Viernes Santo, continuarán las actividades en el Centro Cívico y hasta la Semana de Pascua; él tomará unos días de descanso.

En cuanto a la limpieza de predios baldíos, el presidente municipal, dijo que el programa incentivó a 22 mil propietarios de estos terrenos para pagar el impuesto predial.

Reiteró que no quiere que en Querétaro ocurra ningún tipo de agresión sexual como las más de 300 registradas en los baldíos, ni contra ciudadano alguno, así como lograr una modificación sustancial al espacio en el que nos desarrollamos y generar con ello, seguridad situacional.

