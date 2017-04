Reacreditan posgrado de ortodoncia de UAQ

Noticias Fue reacreditado el Posgrado de Ortodoncia que imparte la UAQ en la Facultad de Medicina. Este reconocimiento lo entregó la Asociación Mexicana de Ortodoncia y el Colegio de Ortodoncistas A. C. como testimonio de la calidad académica con que la UAQ forma a los especialistas en esa área de la salud. La coordinadora de esta Especialidad, Ma. de Lourdes Arvizu Valencia, destacó que dicha reacreditación se suma al aval que da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a este plan de estudios; mismo que se desarrolla bajo los lineamientos de excelencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Al respecto, la Dra. Arvizu Valencia señaló que los objetivos de este programa de Especialidad de la FM se han alcanzado gracias al esfuerzo conjunto de alumnos y profesores, de la Dra. Aidé Terán Alcocer –coordinadora de la Licenciatura y de los Posgrados de Odontología-, así como del Dr. Óscar Lozano Torres -coordinador del Posgrado de Odontología- y del director de la Facultad – Javier Ávila Morales-, entre otros académicos y autoridades universitarias.

“Para nosotros es muy importante formar parte de un gremio como la Asociación Mexicana de Ortodoncia. En 2013 nos acreditaron y ahora logramos refrendar ese reconocimiento. Hay muchos programas que se imparten pero no tienen respaldo y para la Facultad de Medicina es fundamental el respaldo que otros organismos como la Asociación y el Conacyt dan a su calidad académica”, expresó.

La responsable de la Especialidad en Ortodoncia de la UAQ detalló que en Querétaro es el único posgrado con esta acreditación; actualmente tiene una matrícula de alrededor de 25 estudiantes y durante las 13 generaciones que lleva el programa, también han participado estudiantes originarios de Venezuela, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Destacó que paralelamente a las actividades académicas, los alumnos llevan a cabo labores de investigación y como parte de su formación práctica, con la asesoría de los profesores, brindan atención a pacientes que les son canalizados a través de la Clínica Odontológica para que prosigan un tratamiento de ortodoncia.

“Una vez que la Clínica le ha dado a los pacientes el servicio de profilaxis y de limpieza de caries, etc. , nos los remite y aquí hacemos nosotros el diagnóstico y la planeación del tratamiento. Ortodoncia no sólo es para que los pacientes tengan una dentadura alineada; abarca muchos más aspectos como la articulación, oclusión sana, que no haya desgastes dentarios, que tengan movimientos adecuados, una sonrisa linda, un perfil armónico y en general salud periodontal”, aseguró.

Finalmente, Arvizu Valencia refirió que a nivel de investigación científica los estudiantes están desarrollando proyectos vinculados con distintas temáticas, tales como adhesión, crecimiento y genética dental, sobre cambios en la oclusión, en el perfil y estética fácil, entre otros; además de que hacen estadísticas a partir de las datos recabados en la Clínica, con lo que se articula un trabajo integral de formación académica y servicio a la sociedad.

