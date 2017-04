Convocatoria abierta para fiscal anticorrupción: Daesy Hinojosa

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El fiscal anticorrupción será electo a partir de una convocatoria abierta y no de una propuesta del gobernador Francisco Domínguez, buscando que no sean sólo cinco ciudadanos quienes propongan sino todos los interesados incluida la comunidad académica y de investigación y los profesionistas.Informó la presidenta de la Comisión Especial de la Legislatura del Estado, Daesy Hinojosa, al aclarar que las propuestas del Comité del Observatorio Ciudadano no pudieron ser retomadas puesto que algunas ya estaban contempladas en la legislación general o no eran viables de acuerdo a la competencia de la Comisión Especial.

Tal fue el caso de las fechas, mecanismos y criterios para designar a los integrantes del Comité de Selección y para el Fiscal Anticorrupción, aspectos que corresponderán a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura.

Cuestionada sobre el rechazo de la reserva que propuso el diputado independiente Carlos Tapia para que el Comité Ciudadano propusiera la terna para elegir al Fiscal Anticorrupción, la legisladora del PAN comentó que se rechazó porque era limitativa y se optó por una convocatoria abierta.

En conferencia de prensa la legisladora precisó que el Comité de Participación Ciudadana contará con atribuciones que permitirán a sus integrantes ser agentes activos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción.

También rechazó las versiones del Observatorio Ciudadano sobre la forma discrecional como se aprobaron las leyes secundarias al aclarar que la Comisión Especial Legislativa para el Sistema Anticorrupción desarrolló su labor con transparencia y sin discrecionalidad, con apertura a la ciudadanía y fundados sus trabajos para cumplimentar las reformas constitucionales; aprobando el primer paquete de leyes secundarias que darán paso a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

Lo que se aprobó “no fue algo a conveniencia ni a interés particular de los diputados no incluir sus observaciones, sino a atender lo establecido en el modelo nacional anticorrupción. Recordemos que en la reforma constitucional, sus propuestas se tomaron en cuenta para los dictámenes”.