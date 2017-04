Trágica muerte de un pequeño de un año al caer en balde de agua

POR: TANIA TALAVERA Noticias Terrible deceso de un pequeño de un año y tres meses, se registró en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Corregidora, al morir ahogado en una cubeta debido a un descuido.

El incidente ocurrió en la calle Alborada, cuando la mamá del pequeño se encontraba lavando y el descuidarse por unos minutos le costó la vida a su hijo, quien cayó en un balde con agua y al no encontrarse alguien cerca para auxiliarlo, murió ahogado.

Al darse cuenta la mamá que el pequeño no se encontraba a su lado, lo buscó de inmediato, pero lamentablemente ya era muy tarde ya que el niño no presentaba ningún signo vital, no obstante, pidió el apoyo de los rescatistas con la esperanza que pudieran salvarlo.

A través del 911 la mujer informó a los paramédicos de Protección Civil del municipio de Corregidora, quienes prontamente se movilizaron para socorrer al bebé.

Desgraciadamente y a pesar de la pronta reacción de los rescatistas, ya nada pudieron hacer, solo confirmar la muerte y dar parte a las autoridades para que tomaran conocimiento de la tragedia.

Primeramente arribaron elementos de la Policía Municipal de Corregidora quienes acordonaron el lugar y realizaron las primeras diligencias y se entrevistaron con la afectada para saber lo ocurrido.

Después informaron al personal de la Fiscalía General del Estado, que al llegar realizaron los trámites pertinentes y con el personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue y realizar la necropsia que marca la ley.

