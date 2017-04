En el PRI caben todos los jóvenes: Juan Jose Ruiz

Me tuvieron a prueba un año cuatro meses: JJRR

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Primera parte

Juan José Ruiz, presidente del CDE del PRI, asevera que la parte más difícil del reciente proceso electoral, toda vez que hay temporalidades que se tienen que cubrir y todo se tiene que renovar, órganos de gobierno, Consejo Político Estatal y municipales, lo que conlleva a un jaloneo interno, de grupos y expresiones que genera descontento de quienes no logran tener el número deseado dentro de estos órganos.

No obstante se renovó en su totalidad el Consejo Político Estatal y los municipales y al final del día, lo vimos el sábado pasado, hay un ambiente de confianza en la dirigencia, porque cumplimos con los acuerdos que se hicieron en las mesas.

Hay confianza en que un servidor estará cumpliendo la palabra con cada uno de los compromisos que se vayan generando y vienen cosas importantes, como la renovación de los Comités Municipales, que en el año cuatro meses que estuve, no nos dio tiempo de hacerlo.

Tres caminos paralelos

Por cuestión de tiempo, explica Juan José Ruiz, tenemos que apretar el paso en tres caminos paralelos: la renovación de los comités municipales; la agenda electoral en lo interno, para prepararnos estructuralmente en cada uno de los municipios para poder tener las representaciones en casillas, estar listos para dar una competencia electoral digna y convencer a la gente dela bondad del PRI en cada uno de los municipios.

Esto, dijo, para regresar a gobernar y hacerlo de una manera responsable, con candidatos honorables, con propuestas de gobierno que tengan que ver con propuestas ciudadanas y que tendremos que iniciar, ya en próximos días, para poder estar listos en 2018.

Estos tres caminos son los que, a mi parecer, son los que nos generarán las posibildades de triunfo en cada uno de los municipios y los 15 distritos locales.

—Vamos por partes. En esto de los consejos electorales y municipales, que fue la tarea que te echaste a cuestas y fuiste a los 18 municipios para organizar y poner, y se dijo, se ha insistido en que los fuiste a poner “a modo”, pero fue apabullante la respuesta: estaban los sectores, las organizaciones, estaba el PRI unido y entorno a tu persona.

—Sí, efectivamente. Fue poner a modo de los municipios. Es decir, el mecanismo es muy simple y no es secreto de nadie: hubo imágenes que subimos para ir comprobando el trabajo político que se estaba haciendo. A modo de las discusiones políticas de cada uno de los municipios. Hubo mesas políticas por municipios donde estuvieron todas las expresiones invitadas, fue quien quiso ir y de ahí se generaron los acuerdos para poder tener Consejos Políticos plurales.

No hay Consejos de mis amigos. No hay consejos de gente que esté incondicionalmente conmigo, sino que hay consejos políticos municipales integrados por cada expresión política del municipio. Hubo mesas de gente que no se había dirigido la palabra en más 8 o 9 años y ahí estuvieron sentados, dialogando, previendo las formas de integración del consejo y poniendo su parte en la sesión de algunas posiciones.

Había consejos políticos municipales muy del presidente municipal saliente y que hoy tenía las expresiones políticas contrarias fuera del propio consejo. Se reintegraron, se reconformaron y, además, tampoco es un secreto, para esta elección se publicaron los nombres de todos los Consejeros Políticos Estatales y Municipales.

Y quien quisiera podía acudir a la página de internet del partido a ver si el nombre de la persona había solicitado estar estaba y ahí estaba. No se rompió ningún acuerdo. No estaba a modo de un servidor, pero el hecho de haber cumplido con esa palabra y de integrar los consejos como se hicieron, fue lo que me generó a mí la posibilidad de avanzar de esta manera en todo el estado.

Creo que la dirigencia de cualquier partido y en diversas vertientes que demuestra que cumple su palabra, tiene garantizado el apoyo hasta de aquellos que puedan no estar de acuerdo con la forma de pensar.

—¿Queda fracturado el PRI?

—No, no queda fracturado. Yo garantizo que además estaremos haciendo un esfuerzo para poder platicar con las personas que pudieran sentirse fuera de este proyecto.

—Erick Osornio, ¿por ejemplo?

—Es bienvenido. Hay puertas abiertas a todos los priístas que realmente quieran abonar por el partido. Yo no soy el dueño del partido, yo soy una persona que hoy tiene una responsabilidad que es dirigirlo, organizarlo y encaminarlo, y encauzarlo al triunfo electoral del 18 y del 21. Yo no puedo ser irresponsable y dejar fuera a alguna persona que pueda o no compartir mi manera de pensar.

—Además, es una elección bastante complicada, ¿no? Porque te toca todo el proceso electoral. No es cualquier presidente que pueda llegar en un momento determinado, sino que es una elección como la del 18 y ahí te toca estar.

—Aquí no habrá pretexto. Me tocará iniciar, organizar, consolidar y luchar el día de la elección. No seré un presidente que pueda tener un pretexto de haber llegado antes o después del momento adecuado. Eso me compromete aún más. Creo que el hecho de tener esta oportunidad, porque yo lo veo como una oportunidad, no como un riesgo, es precisamente saber y llegar en el momento adecuado y, desde un inicio, empezar con los trabajos electorales y saber dónde está cada una de las piezas.

A veces el partido resuelve los tiempos políticos con una renovación inmediata de órganos electorales y órganos políticos dentro del partido que no generan más que desorganización. Y hoy tenemos la certidumbre, y es por eso que quiero agradecer al Comité Ejecutivo Nacional, porque nos da certidumbre el hecho de tener una dirigencia que estará desde el día 1 organizando la elección del 2018.

—Decías que hay que buscar los candidatos honorables. ¿Qué nombres? ¿Qué personas que no sean los mismos que hemos venido viendo de un puesto a otro, regresando del senado y poder regresar a la diputación…? ¿Quiénes?

—Son 28 posiciones que tienen que ver con lo estrictamente local, hablando de diputados locales y de presidentes municipales. Cada uno de estos será revisado, en cada una de sus vertientes, no sólo en el aspecto de la honorabilidad hacia afuera, o hacia la buena fama, o hacia el conocimiento de la gente que de uno pueda tener. Serán revisados en experiencia adminsitrativa, experiencia política, de proyecto para cada uno de los municipios, que hoy es muy importante el bajar al nivel local en cada uno de los municipios, por el escenario político que nos está acompañando.

Será revisado también la lealtad al partido, la identificación con las diversas expresiones que hay en cada municipio o en cada distrito local, y con la suma de todo esto nos generará la propuesta más viable. Hay gente que ha participado en diversas ocasiones y que hoy todavía tiene, por su buen trabajo, la oportunidad de poder alzar la mano y también se les escuchará.

—Pero también hay mitos, ¿no? Como el “yo tengo una cuota política de tantos, aunque perdí, pero tengo tantos votos”.

—Eso no existe. El partido no puede ser de cuotas, el partido es de todos. Es psor eso que yo quiero invitar a todas las amigas y amigos que pudieran o no estar de acuerdo con esta dirigencia, a que piensen que por alguna reprsentación política que se tuvo en algún momento, deben de acceder a una parte de la participación…

—¿Cómo cuotas?

—No será así. Todo aquél que quiera tener parte de la participación política deberá ser parte de.

—Calzadismo… Se dice mucho que está la gente de Pepe Calzada…

—A ver… Si Calzadismo es un término para mencionar a todos aquellos priistas que tuvieron participación dentro de los últimos 6 años de gobierno priista, yo te diría que prácticamente todo el PRI estuvo inmiscuido. Creo que es un término que tratan de utilizar para marcar la posible división dentro del partido y la posible intención de un servidor de únicamente fortalecer aquellos que forman parte de algún grupo cercano.

No debe de ser así. El partido dejó muestra el sábado del ánimo que existe dentro del instituto político para poder ganar elecciones. Creo que si se participó hace muchos años con alguna otra corriente política, no debe ser una marca o un esquema para hacerlos a un lado, al contrario, creo que la experiencia de todos los años en que el partido ha gobernado el estado —que son muchos— y en los diferentes municipios, hoy nos abre la oportunidad de tener candidatos soportados por esta gente, incluso de esta misma gente, con la experiencia suficiente para no cometer los dislates que se están cometiendo en muchos municipios actualmente por Acción Nacional.

No debemos dividir de esa manera al partido. Si yo no lo hago, creo que nadie más puede venir a echarnos en cara un divisionismo que sólo existe de manera virtual, pero que en los hechos es muy diferente.

—Equidad, ¿tienen cuadros?

—El tema de equidad y paridad de género tienen que ver con la Ley. Eso no lo podemos regatear. Partido que no esté listo para este esquema tendrá serios problemas para el 2018. Nosotros tenemos el Organismo de Mujeres que ya por actividad preeminente se dedica a la capacitación de la mujer, en gran parte de sus esfuerzos.

Además tenemos a muchísimas mujeres que, aun cuando no participan en el ONMPRI, están listas para poder competir.

Quiero hacer un reconocimiento a mi fórmula, a Graciela Juárez, que es una mujer que ha venido luchando por este tema y que ella misma es ejemplo de la lucha de la mujer dentro del propio partido. Ha tenido posiciones importantes: la alcaldía de su municipio, nos ayudó a coordinar “Recuperemos la Base” dentro de este año y hoy es una mujer que ha venido generando liderazgos en cada uno de los municipios de parte de mujeres, que hoy le están ayudando a este proyecto.

La suma de todo esto nos dará oportunidad de tener buenas mujeres compitiendo, pero la paridad para el partido es prioridad.

—¿Alianzas?

—Las alianzas tendrán que analizarse de manera muy específica por cada partido. Hay alienzas que devienen porque somos un partido nacional, alianzas nacionales que debemos de respetar, trabajarlas y ayudar al propio Comité Ejecutivo Nacional para que sean congruentes en Querétaro.

En lo local estareamos revisando que el propio PRI tenga compatibilidad no únicamente en personas para las diferentes posiciones políticas que se van a jugar, sino también de manera ideológica, forma de hacer política, forma de hacer gobierno y propuesta.

Yo, hasta el día de hoy, creo que nunca lo voy a comprender. Esas alianzas PAN-PRD son simplemente sin escrúpulos y meramente electoreras. A la hora de generar gobierno, es prácticamente imposible tenerla sin algún rompimiento. Nosotros no estaremos avanzando, ni abonando en este esquema. No podemos ser irresponsables y por querer ganar un cierto número de votos, poner en vilo la estabilidad de gobierno de cada uno de los municipios.

—En este caso, PAN-PRD hay una incongruencia ideológica…

-Es una burla a la sociedad y a ellos mismos…

—¿Y PRI-PRD?

—Sí, por supuesto, PRI-PRD ha venido generándose la propuesta de que se pudiera realizar a nivel nacional, pero nosotros lo hemos visto de manera congruente con la propia dirigencia nacional y las estatales han señalado la imposibilidad de hacerlo, incluso por la carga histórica.

No en el caso de Querétaro, pero sí en muchos estados el propio perredismo es la gran división de lo que fuera en ese momento el Partido Revolucionario Institucional.

—¿Qué oportunidad tienen los jóvenes contigo?

—Toda, inclusive de más, hay señalamientos porque los impulso de más y lo seguiré haciendo. Apoyo al cien por cien a la juventud y los seguiré impulsando. Ahí está el semillero para poder políticos congruentes, on la forma de pensar del partido y con el actuar de las nuevas generaciones, podemos tener muy buenas propuestras y seguro que los veremos gobernando. En el PRI caben todos los jóvenes.

Todo joven que quiera participar en política tiene un espacio en el PRI.

Comentarios

comments