Vinculan a proceso a #LordNalgada

Noticias La Fiscalía General del Estado, informó que obtuvo vinculación a proceso para un imputado de hechos que la Ley señala como delito de abuso sexual, al presentar los datos de prueba suficientes. Hace unos días, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos sexuales recibió la denuncia de una mujer, que era acompañada por elementos de la Policía Municipal, y refirió que al momento de caminar por un puente peatonal ubicado en avenida 5 de Febrero, a la altura de la Comisión Estatal de Aguas, un sujeto le tocó los glúteos.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito identificaron al imputado, en tanto que un Fiscal especializado solicitó la orden para que compareciera ante un Juez de Control. Hace unas horas se llevó a cabo la audiencia inicial en la que Fiscales de Acusación obtuvieron la vinculación a proceso penal del imputado y se le impusieron como medidas cautelares la presentación periódica, así como evitar cualquier acercamiento con la víctima.

LA EVIDENCIA La mujer, decidió enfrentarlo y grabarlo para ponerlo en evidencia con las autoridades. Al saber que estaba siendo grabado, el hombre le ofreció una disculpa, sin embargo, momentos después amenazó con aventarle una piedra para que dejara de seguirlo. La joven relata que en un primer momento decidió llamar a un número de emergencia, sin embargo, decidió colgar la llamada a causa de las extensas preguntas y pocas respuestas que los operadores le daban.

“Hace unos minutos iba subiendo el puente que está en la CEA frente a la UAQ (5 de Febrero), cuando éste señor me nalgueo (él iba bajando), lo confronté y decía que él no había sido sino que fue su maleta la que me había tocado, cabe mencionar que llamé al 911 y no sirvió de nada pues a pesar de que se tardaron en contestar me indicaban que parara un coche, que no me acercara al sujeto, el tipo caminaba y terminé colgando la llamada porque ni siquiera estaba recibiendo la ayuda que requería ”, escribió la joven en la publicación original.

