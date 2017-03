Pide FCPyS reconsiderar reconocimiento a Nuri V.

POR JAHAIRA LARA No ti cias La asamblea de académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) solicitó al Máximo Órgano Regulador de la Universidad Autónoma de Querétaro reconsiderar el reconocimiento que se dio a la Dra. Nuri Villaseñor Cuspinera, como consejera universitaria por no haberse resuelto el conflicto al interior del sindicato.

En su posicionamiento, los profesores de la unidad académica destacaron que la intromisión del estado y de la rectoría, no coadyuva a la resolución del conflicto sindical por lo que se solicita que no haya representatividad ante el Consejo Universitario hasta que no haya un Secretario General definido.

“La asamblea de profesores de la facultad se ha mantenido informada de la situación que prevalece en el Supauaq y estamos convencidos de que la división del personal académico sindicalizado no ayuda a la universidad ni permite consolidar un clima de trabajo académico adecuado (…) Es responsabilidad del Consejo Universitario preservar la calidad académica de la institución, pero también su prestigio local y nacional. Por eso solicitamos que reconsideré y se mantenga sin representación del Supauaq hasta la resolución del conflicto”, se lee en la solicitud que no fue aprobada.

