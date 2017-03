En caso Úber, prudente esperar a que autoridad judicial resuelva:JMGT

POR RUBÉN PACHECO No ti cias Luego de que se diera a conocer que un juez federal concedió un amparo a la empresa de transportes ejecutivos Uber, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, invitó a quienes han celebrado esta decisión para que sean prudentes y esperen a que la autoridad judicial resuelva conforme a derecho.

Y es que la empresa Uber interpuso un amparo ante un juez federal en contra de la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro, esto derivado de la convocatoria para que particulares operaran el servicio de transporte ejecutivo. Derivado del incumplimiento de la empresa, el gobierno del estado prohibió la prestación de este servicio en la entidad.

Al no contar con la resolución del amparo, Granados Torres no puntualizó si la empresa puede reanudar sus operaciones en Querétaro, pues dependerá del tipo de resolución que se haya emitido. “En estos momentos me parece que está demasiado claro, el derecho que ellos están reclamando está sujeto a los tribunales y habrá que esperar a que los tribunales tengan en la mesa toda la información que corresponde para saber si es que les asiste o no su derecho a funcionar sin atender la legislación que nos aplica a todos”.

Ante la emisión del amparo, el secretario consideró como normal el hecho de que los afectados, en este caso Uber, litigie para que su servicio sea llevado a cabo. “Ellos están litigando una convocatoria del Instituto Queretano del Transporte como la Ley que la sustenta. Digamos que lo que está en trámite en estos momentos y sujeto a la decisión judicial es si ellos tienen derecho o no a ser excluidos del resto de los ciudadanos que tienen la posibilidad participar en un esquema de transporte, de los llamados ejecutivos”.

Ante la circular que envió la empresa Uber, donde se anunciaba dicha resolución, dijo que lo más prudente será esperar a que la autoridad judicial resuelva lo conducente.

