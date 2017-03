SIETE HERIDOS; Colisionan camión de pasajeros y tracto en la 57

POR NICASIO MENDOZA N O T I C I A S Un total de siete personas terminaron lesionadas, tras el choque entre un tracto y un camión de pasajeros sobre la autopista federal 57 Circulaba el tracto marca Kenworth Kenmex en color blanco, con placas 22-AB-4X para el Servicio Público Federal, acoplado con un tanque tipo salchicha con dirección a la Ciudad de México, pero al estar al paso del kilómetro 139 perdió el control del volante al quedarse presuntamente dormido.De esta manera, impactó de lleno la parte trasera de un camión pasajero marca IRIZAR en color dorado, de la línea Primera Plus con placas de circulación 427-HY-6 para el Servicio Público de Pasaje. Al lugar del accidente arribaron socorristas de CAPUFE dándose a la tarea en brindarles los primeros auxilios a siete pasajeros del Primera Plus que resultaron lesionados, pero por fortuna sus golpes eran leves y no requirieron traslado.

Cabe m encionar que un camión de la misma línea paró en el lugar del percance a recoger a los pasajeros del camión accidentado, y así prosiguieron a sus destinos correspondientes. Fueron Agentes de la Policía Federal Destacamento Estado de México los que tomaron parte del accidente.