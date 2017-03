Sería error incrementar tarifa del transporte: MK

POR LAURA VALDELAMAR No ti cias El presidente municipal de Corregidora. Mauricio Kuri, destacó que el servicio de transporte en la zona metropolitano está reprobado, por lo que sería un error incrementar la tarifa. El edil respaldó la postura del gobernador Francisco Domínguez de mantener la tarifa del transporte hasta que se vean los cambios en este sistema “yo coincido con lo que dice el Gobernador que no podemos tener un aumento en el pasaje si no cambiamos el servicios, hace casi 3 años hubo un aumento, entiendo que les está subiendo el precio de la gasolina, pero no puedes pensar en un aumento si no estás dando un servicio y sería un error que suban las tarifas con este servicio que se está dando”.

Añadió que falta mucho por hacer en el sistema de transporte, “yo diría está reprobadísimo”, pero las acciones que está haciendo Gobierno del Estado están encaminadas a que se haga ya de forma profunda y que vaya en serio la transformación del transporte público, porque tenemos dijo ciudades de primera con servicios de transporte público de tercera.

Abundó el alcalde de Corregidora que habrá cambio de rutas, además de que urge que entren más rutas a las colonias, con nuevos camiones, el hecho de que ya no se pague en efectivo para que ya no se preste a malos manejos, los choferes que están capacitados, que traten bien al usuario, lo que he notado que ahora si va enserio, para que el transporte público se profesionalice.

Comentarios

comments