Se ampara el ex alcalde C. Mendieta

POR LAURA VALDELAMAR Noticias Nuevamente el ex Presidente Municipal de Corregidora, recurrió al juicio de amparo tras la inhabilitación que le impusiera el Tribunal Contencioso Administrativo, por 10 años y el pago resarcitorio y la multa aplicada por un monto total de 900 mil pesos, al no poder comprobar el desvío de recursos del erario público, dijo el contralor de la demarcación, Oscar García González.“El expresidente municipal de hace dos gestiones ya está siendo atendido por el Tribunal Colegiado de Circuito y bueno vuelvo a entrar a la secrecía ya no puedo decir en qué momento cuáles son sus argumentaciones, si promovió amparo y estaremos a la espera de lo que el Tribunal resuelva”.

El amparo dijo, es en contra de la sentencia que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo donde confirmaba la sanción y la inhabilitación, es la última instancia es punto final, lo que resuelva la autoridad federal que es un tribunal colegiado que es nuestra máxima instancia aquí en el estado de Querétaro, será verdad legal y definitivo.