Cumplieron 20 plataformas de servicio de pasajeros: IQT

Noticias El Instituto Queretano del Transporte (IQT) informó que luego de haber concluido el proceso de registro de plataformas autorizadas para brindar el servicio privado de pasajeros, se cuenta con 20 empresas -de un total de 23 participantesque cumplieron con los requisitos y documentación solicitada por el instituto para su regularización y operación en el estado de Querétaro.

Las empresas autorizadas son: ADV Taxi Seguro, Belite, Blue Car, Cabify, Easy Taxi, Faste, Global Go, Pick Me App, Radio Taxi Acueducto, Radio Taxi Diamante, Radio Taxi Grupo Pescador, Taxi Centenario, Taxi Go Express Qro, Taxi Global, Taxi Qro, Taxi Seguro Tec, Taxi Tel Plus, Taxi Libre, Taxi 25 de julio y Yapp App.

Posteriormente, durante la primera semana de abril -previo pago de derechos- el IQT entregará a las empresas mencionadas el registro y permiso de operación de las plataformas.

En un siguiente paso, el instituto publicará las bases que regirán el sorteo para la entrega de permisos de transporte privado de pasajeros para los operadores.

De igual forma, se solicitará a las empresas autorizadas y agrupaciones de taxistas el padrón de asociados que reúnan los requisitos establecidos en las convocatorias para que puedan participar y, en su caso, ser beneficiarios en la obtención de un permiso por un año -prorrogable- para operar bajo este esquema de transporte con las condiciones de igualdad.

Es oportuno mencionar que aún y cuando se han autorizado las plataformas que podrán operar el servicio privado de pasajeros en nuestra entidad, ninguna de estas empresas o agrupaciones puede garantizar la adquisición sus asociados permiso alguno, reiterando que la entrega será mediante el sorteo referido anteriormente.

No está autorizada la venta de permisos para operar el servicio privado de pasajeros, por lo que en caso de que alguna de las empresas, agrupaciones o personal del IQT proceda de esa manera, se denuncie ante las autoridades correspondientes, pide.

Por otra parte, las empresas Voy Plus, NR TEC y Uber México no cumplieron con los requisitos de registro solicitados por el IQT.

Esta última decidió interponer amparo en contra de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, así como de las convocatorias emitidas por el IQT.

Ante ello, las autoridades estatales realizarán la defensa legal correspondiente y será la autoridad judicial federal la que determine la resolución conducente, misma que deberá acatarse.

