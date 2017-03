Lo embiste un taxi

El conductor de una motocicleta tuvo lesiones leves

POR NICASIO MENDOZA Noticias Con lesiones leves así fue como resultó un tripulante de una moto al ser alcanzado y chocado por un automóvil de alquiler. Fue la tarde de ayer cuando sobre Avenida Paseo Central, circulaba la moto marca Yamaha en color blanco con negro sin placas, conducida por un masculino de 26 años de edad.

El tripulante del caballo de acero circulaba con dirección a la pista federal 57 México- Querétaro, pero en su paso fue alcanzado y chocado por el taxi marca Nissan tipo Tsuru en color naranja, con placas 45-38 TGF para el servicio público de pasaje.

Al lugar del accidente arribaron socorristas de Cruz Roja, pero por fortuna sus servicios no fueron necesarios ya que el conductor de la moto resultó con lesiones consideradas no de gravedad, por lo que no fue necesaria su revisión médica.

Agentes de Policía Estatal fueron los que tomaron parte del accidente, cabe mencionar que esta vez la unidades involucradas no dieron al corralón, ya que los afectados llegaron a un acuerdo en los daños ocasionados.

