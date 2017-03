En tarifa de transporte, tomar en cuenta los elementos técnicos: AZ

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El incremento a la tarifa del transporte público no debe ser un tema de percepción, debe considerar elementos técnicos como el aumento en el costo de refacciones, combustibles, de todos los consumibles y el incremento en los salarios de los trabajadores, señaló el diputado Antonio Zapata Guerrero.Dijo que el proceso de actualización de la tarifa se tiene que realizar en conjunto con el Instituto Queretano del Transporte, y también debe considerar el salario de los trabajadores, aun cuando en Querétaro pocos ganan el salario mínimo porque el promedio de sueldos que reporta la industria de la vivienda es de 8 mil pesos mensuales.

El legislador comentó que también se deben buscar nuevos combustibles porque si en lugar de gasolina se utilizara gas natural, se reduciría en un 50 por ciento el costo de este insumo, y por ende, se reducen los costos de operación y los de las tarifas.

Por ello, llamó a dejar de lado lo político y tomar en cuenta elementos reales. Ante señalamientos de que ya no es negocio el transporte público, dijo que si no fuera negocio no continuarían prestándose por parte de los concesionarios. Puede ser que el margen de la utilidad haya disminuido, pero si un negocio no es rentable se dejaría, aunque reconoce que los concesionarios no son damas de la caridad o instituciones de beneficencia.