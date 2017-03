Uber opera ilegalmente en Querétaro, confirma IQT.

Por Tina Hernández

La empresa de taxis con mayor presencia en el mundo, Uber, incumplió con los requisitos para obtener el registro de su plataforma digital ante el Instituto Queretano del Transporte (IQT); confirmó el titular de dicha dependencia estatal, Alejandro López Franco, quien precisó que la situación pone en la ilegalidad la operación de la empresa de movilidad en la entidad.

Ante la resolución del IQT, la administración de Uber en Querétaro determinó ampararse ante el Poder Judicial de la Federación, instancia que decidirá su situación legal en la entidad.

“Uber no cumplió los requisitos necesarios y establecidos en la Ley de Movilidad. Son una serie de requisitos, te tendría que dar el detalle particular, pero hubo algunos requisitos que ellos no consideraron que tenían que haber cubierto a pesar de que estaban establecidos en la convocatoria”, comunicó.

