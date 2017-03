Integración de Querétaro al CAME dependerá de la Semarnat: Sedesu

POR TINA HERNÁNDEZ No ti cias La integración de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) significa la integración de procedimientos, tecnología y protocolos para mantener y controlar la calidad del aire en la entidad, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno estatal, Marco Antonio del Prete Tercero. Desde 2016, el gobierno de Querétaro busca formar parte de la CAME, que hoy integra autoridades de la ciudad de México (CDMX), Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. “Las implicaciones serían intercambiar prácticas, casos de éxito, procedimientos e información que nos permita que la calidad del aire sea mucho más controlada y mejor”, expuso.

La integración de Querétaro a este órgano de gobierno depende de la autorización de sus integrantes, así como del visto bueno del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, Rafael Pacchiano Alamán. Entre las acciones que el gobierno de Querétaro concretó para conseguir su integración a la CAME se encuentran la renovación del sistema de verificación vehicular, al que establece este órgano en 2016 con la contingencia ambiental, además, de la verificación vehicular dos veces por año.

”La CAME es un órgano de gobierno, que tendrá que autorizar el ingreso del estado, por lo que habrá una reunión de sus integrantes. En esto es importante el visto bueno del secretario de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán”, subrayó. En el proceso, las autoridades queretanas, ya consiguieron la aprobación de los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, entidades con las que ya se firmaron acuerdos. El objetivo es mejorar las condiciones del aire en la entidad, en beneficio del medio ambiente y la población que reside en la entidad.

Comentarios

comments