Nier: Automata, una gran exclusiva del PS4

Hace siete años, Square-Enix nos mostraba un título totalmente nuevo y deconocido, desarrollado por una compañía igual de desconocida; el nombre del juego respondía a NieR Gestalt. Se trataba del mismo estudio que había creado, en la época de PlayStation 2, títulos como Drakengard y Drakengard 2. Y como muchos, estamos acostumbrados a recibir títulos de sagas conocidas o por lo menos de estudios conocidos, NieR llegaba a una competencia con diferentes sagas de una forma sorpresiva e inesperado. Y nuevamente lo volvió a hacer.

NieR : AUTOMATA, la continuación de NieR Gestalt es, dicho de las propias palabras de Taro en una reciente entrevista “el resultado del incesante reclamo de los fans de NieR por tener una continuación de la saga”. Gracias a ellos, Square-Enix ha cumplido su sueño de dar continuación a esta saga. Y nada más y nada menos que en exclusiva para PS4 y PC. Uno de los aspectos más criticados en NieR era su simple sistema de combate, pero en esta ocasión de la mano de PlatinumGames para dotar de dinamismo y velocidad al sistema de combate. Así como Akihiko Yoshida se encargó de diseñar el mundo y los personajes de esta nueva entrega.

¿Qué es NieR: AUTOMATA?

NieR : AUTOMATA es una continuación directa del primer título de la saga, NieR Gestalt (NieR Replicant en Japón, exclusivo de PS3). Esta franquicia es, a su vez, una continuación, de un final alternativo de Drakengard. Pongámonos en situación de forma muy resumida. El primer Drakengard transcurre en un mundo medieval llamado Midgard. En él se libra una batalla entre dos bandos, el Imperio y La Unión. Caim es el líder del movimiento de resistencia contra el imperio, pero el transcurso de la batalla no parece decantarse del lado del joven príncipe. En un momento de desesperación, Caim realiza un pacto con un dragón rojo moribundo, Angelus, y a partir de aquí se empieza a desarrollar todos los eventos que transcurren en Drakengard hasta llegar a la batalla final, la cual enfrenta a los dos protagonistas contra Mother Grotesquerie. Durante esta batalla, se crea un portal dimensional que lleva a los protagonistas de tan épica lucha al futuro, en el Japón contemporáneo, más concretamente en Shinjuku, donde la gigante amenaza es aniquilada y sus protagonistas, abatidos por los aviones militares de Tokyo.

Estamos ante un juego con una estructura y modo de juego muy variable, algo completamente diferente a lo que estamos acotumbrados, un juego de rol y acción que combina a la perfección el género de H n’S con pequeñas dosis de shooter, aquí tenemos secuencias de naves al llegar a la Tierra cada vez que regresemos del búnker (nuestra base de operaciones) que orbita en el espacio. La aventura se centra en la exploración, las misiones y los combates. Misiones secundarias opcionales, explorar nuevas regiones y aniquilar a todo enemigos que nos encontremos.

Nuestra protagonista, el androide 2B y su robot de apoyo – también llamado Pod – en una vieja y aparentemente abandonada fábrica. Tras una fase de disparos al más puro estilo Ace Combat, llegamos a la refinería donde buscamos a una máquina de gran tamaño, llamado Goliath. Durante nuestra primera toma de contacto, conoceremos al segundo protagonista de la aventura, un joven llamado 9S. El trato entre 2B y 9S es bastante rígido y nos da una primera impresión de qué tipo de protocolo empático tienen en la división militar YoRHa. Si avanzamos un poco más en esta primera misión empezarán a ocurrir cosas raras a lo que gameplay se refiere; la cámara cambiará de ángulos, desde una perspectiva cenital hasta a un tipo de cámara en sidescroll en 2D…, lo cual debo confesar que en un principio me pareció bastante extraño y hasta cierto punto incómodo, sin embargo después de minutos me acostumbre a estos cambios de cámara que al final terminé agradeciendo y disfrutando bastante.

Con la llegada de PlatinumGames, Automata ha sufrido una transformación increíble en comparación de su entrega pasada, una personalización equilibrada sin llegar a ser ese exigente en el género de Hack’n Slash con miles de combos que tenías que dominar para poder sobrevivir sin despeinarse demasiado. Este juego ofrece un combate equilibrado. Cualquier juego desarrollado por el estudio nipón incorporaba el sello marca de la casa. El más claro es el uso de multitud de combos o ataques concretos además de las clásicas medallas para puntuar tu actuación en el campo de batalla. Sin duda un sistema de combate que disfruté en todos los aspectos y en cada momento que me tocaba enfrentarme a enemigos.

Tal vez el mayor inconveniente de NieR: Automata es que sale en un mes bastante saturado en la industria de los videojuegos, ya que no es fácil hacerle frente a títulos como Horizon: Zero Dawn, como otra exclusiva del PS4, o Breath of the Wild y el lanzamiento del Nintendo Switch, así como en unos días la llega de Mass Effect: Andromeda. Tal vez la fecha de lanzamiento no fue la más indicada, pero en cuanto a esta gran entrega y propuesta por parte de Platinum Games, sin duda lo convierte en uno de los juegos más destacables del año y a pesar de todo, de este mes de marzo. El juego es divertido, original y muy rejugable. Una vez terminado tenemos la opción de volver a comenzarlo y tomar diferentes caminos a los que tomamos la vez anterior. El juego está muy bien pensado para la duración de sus horas de juego sea de gran provecho. La trama del juego es impecable y cada vez nos adentrará más y más en querer saber de la historia que nos hará volver a diferentes áreas que exploremos previamente para descubrir todos los secretos que nos pongan en el camino.

