LEGO Worlds, un sueño hecho realidad.

LEGO, una de las más grandes franquicias en la industria de los juguetes nos has sorprendido infinidad de veces con grandes creaciones, con una increíble cantidad de productos basados en las mejores series y marcas de los últimos años. En cuando a videojuegos se refiere no se ha quedado atrás y si bien durante muchos años tuvimos entregas de sagas como El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, LEGO Batman, etc… los últimos años estas entregas comenzaban a carecer de una frescura necesaria dentro de la dinámica de cada juego, básicamente, parecía que la única frescura recaía en la saga en la que estuviera basada la entrega que tuviéramos.

Pasaron los años y Warner Bros nos sorprendía con la entrega de LEGO Dimensions, una franquicia que llegaba para competir contra juegos como Skylanders y Disney Infinity, los cuales llevaban los “juguetes a la vida” y claro, con LEGO teniendo una gran variedad y trayectoria en la industria de los juguetes, uno hubiera creído que tendría un éxito rotundo, lamentablemente no fue así, además de la carencia de aventuras e innovación dentro de la plataforma que era Dimensions, los costos para hacerse de figuras eran realmente altos a diferencia de sus competidores con los cuales nunca pudo competir.

Pero llegó el día en que Warner Bros intenta sorprendernos una vez más y en esta ocasión es LEGO Worlds el encargado de hacerlo, un título que si bien en su momento se critico por ser una copia de Minecraft, este juego de construcción virtual donde tu único limitante era tu imaginación, pues bien un juego virtual de LEGO para construir lo que quisieras no sonaba nada descabellado. Y hoy puedo decir que el juego cambió por completo la opinión que había generado de él. Sí, puede parecerse Minecraft, pero en mi opinión no tienen nada similar, más que el hecho de poder construir lo que tu imaginación quiera.

Vayamos a lo bueno, ¿cómo se juego LEGO Worlds? Básicamente si podemos hacer lo que queramos, pero tal uno hubiera imaginado poner pieza por pieza e ir construyendo algo que se nos ocurriera, claro, yo también lo pensé así en su momento, sin embargo, siendo realistas, que tedioso se volvería y cuando algo se vuelve tedioso, te aburre. Pero el equipo detrás de LEGO Worlds inventó una manera de construir sin pensar y esforzarte tanto. Tenemos una serie de herramientas dentro de LEGO World las cuales nos ayudarán a modificar nuestro entorno, desde poder quitar parte del terreno que ya esta, hasta colocar nuevo, modificarlo, hacerlo más grande, más chico y demás. Al final de cuentas, el juego se vuelve moldeable a tu gusto y placer. Así como tenemos herramientas para copiar objetos que vayamos encontrando en nuestra aventura, si te gusta una palmera, un animal, un vehiculo o hasta alguna persona que conociste dentro del juego podrás hacer una copia de el y por una aceptable cantidad de “monedas LEGO” (dentro del juego) podrás acceder a ese objeto para colocarlo donde te plazo, además de que una vez que lo hayas desbloqueado puedes usarlo las veces que quieras.

Al principio tanto los controles de las herramientas como las diferentes vistas de la cámara que tiene el juego me parecieron un poco agresivas (o tal vez no sabía moverme), esto en el sentido de que me movía un poco y mi cámara quedaba demasiado arriba o de repente no me encontraba, pero después de un rato. Me acostumbre al control y pude jugar sin problemas, claro esto lo comento más como situación particular, igual y si era que yo no sabía moverme, lo siento.

El mundo en línea, una de las características más destacadas que podemos mencionar de LEGO Worlds es su función multijugador, si bien ponernos a crear cosas nosotros solos es bastante entretenido, la opción de poder hacerlo con alguien más siempre le dará un plus al juego, sobre todo al momento de crear cosas, ya que tu puedes tener algunos objetos y la o las personas con las que juegues tendrán otros y así juntarán una gran imaginación para la creación de su propio mundo de LEGO.

En si el juego es una gran apuesta, llena de muchísimas cosas que hacer, creado simple y sencillamente para todas las personas que disfrutan de armar un LEGO, aunque esta vez las instrucciones y limitantes las pone uno mismo y si tienes amigos que tengan el mismo gusto, seguro las partidas en línea están hechas para ustedes. Claro que si nunca has disfrutado de armar un LEGO, lamento decirte que este juego tal vez no sea para ti, aunque si tienes hijos o hermanos pequeños, este juego es una gran opción para todos ellos.

