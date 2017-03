PIDE MARCOS AGUILAR COLABORACIÓN Y PACIENCIA

Macos Aguilar, alcalde de Querétaro, no titubea, da sus razones y habla de la cancelación de la concesión para parquímetros y bicicletas compartidas a la empresa veracruzana Aquiles Park, en tres sentidos,: el empresarial y económico; el político electoral y el social y vecinal.

Se agotaron los términos, como establece la ley, y al hacer un recorrido con un fedatario público nos percatamos que sólo se habían instalado 10 parquímetros, cuatro subestaciones y 17 bahías construidas, lo que reflejaba el incumplimiento por parte de la empresa en los dos compromisos asumidos: la instalación de los parquímetros en las zonas INAH y no INAH en las fechas establecidas, antes de ello, no podíamos tomar una decisión como la que tomamos el miércoles.

—SABÍA LA EMPRESA DE ESTA DECISIÓN, ESTABA EN CONOCIMIENTO —CUESTIONAMOS.

—Nosotros notificamos el procedimiento que debe llevar el gobierno municipal y que está dividido en dos partes: un incidente de caducidad que debe presentarse ante un juzgado federal, en donde hay un juicio de amparo en donde a ellos les otorgaron la suspensión para evitar revocación o modificación a la concesión.

Como autoridad hoy (ayer) presentamos este incidente de caducidad y tendrá que resolverlo ese juzgado y retirar la concesión en virtud del incumplimiento que realizaron.

Una vez resulto —agrega— vendrá el procedimiento administrativo de revocación, ya en el Ayuntamiento.

Obviamente en ese momento les notificarán desde el juzgado a la empresa.

Nosotros de manera directa no tenemos obligación de hacerlo.

Al inquirirle de una posible falla en los parquímetros y debido a eso la cancelación, precisó que esa información era falsa, que los parquímetros contaban con la capacidad técnica para prestar el servicio en los términos en que se ofreció la licitación.

El problema que persiste no es que se hayan retirado los parquímetros y cancelado la concesión, sino que el Ayuntamiento revoque el proyecto para que no se pueda volver a intentar… ¿qué es lo viable? Quiero dejar en claro, destacó, que la política propuesta de la colocación de parquímetros y bicis compartidas es la correcta, para mejorar la movilidad en el Centro Histórico.

Es una decisión compleja, pero es lo que necesita el Centro Histórico.

Lo que hoy sucede no es atribuible al gobierno, que finalmente, construyó un acuerdo político en el Ayuntamiento, fue una petición ciudadana que nació en el Plan Municipal de Desarrollo y se ejecutó, sin embargo hay un tercero, una empresa que gana un concurso y estaba obligada y al no hacerlo, no me restó sino aplicar la ley, no es una circunstancia atribuible a Marcos Aguilar, pero lo tendrá que hacer otra administración posterior.

El mensaje es claro, ya no podremos hacerlo, porque se requieren al menos 20 meses para implementar una política de esta naturaleza.

Sobre lo económico y empresarial, enfatizó que hay fianzas y al municipio no le costará nada y en lo político y político electoral: —¿YA ESTORBABA ESTE TEMA PARA LOS PRÓXIMOS PROCESOS COMICIALES? —Esa no es una razón por la que se toma la decisión.

He demostrado desde el principio de mi carrera política y de mi administración, sin pensar en el costo político que representan.

—PARA TI… PERO ¿PARA TU PARTIDO? —El Partido está informado de todas las acciones desde el primer momento y asume que estas decisiones eran necesarias para la ciudad, no he recibido desde el primer momento de mi administración y hasta la fecha un solo señalamiento del PAN, por el contrario, están de acuerdo en la política implementada y sabemos que implica procesos de culturización con la sociedad y en particular con las acciones que estamos implementando.

Sin embargo alguien tiene que tomar de manera responsable estas decisiones y yo no he recibido señalamientos negativos, por el contrario, esperábamos que para este mes (marzo) ya debieran reflejarse los resultados.

—Son lecturas que vamos teniendo… ¿hace cuánto que no veíamos a José Báez placeándose y el miércoles sale y hace comentarios y está como interesado en estos temas cuando no se le había visto.

—Yo tengo diálogo permanente con el presidente de mi partido, todas las emanas tenemos encuentros y los hemos tenido durante toda la administración y siempre he tenido el apoyo del as dirigencias estatal y municipal, lo cual agradezco.

Ellos me han acompañado en estas acciones y el miércoles salen a respaldar.

—¿LO NECESITABAS? —Todo es positivo porque muestra un ejercicio sistemático como partido y donde todos coincidimos con una política que se quiere implementar en Querétaro y rescato algunos de os puntos que el presidente ha puesto sobre la mesa: no dejar la posibilidad de establecer un sistema de bicis compartidas sin que se incluyan los parquímetros, lo cual exploraremos para que esta administración lo pueda realizar.

—DENTRO DE ESTE MOVIMIENTO ESTÁN OTROS PARTIDOS… ¿EL PRI ESTÁ ATRÁS DE ESTE MOVIMIENTO? —siempre hay expresiones del PRI, que quieren aprovechar la oportunidad para asumir una bandera política como este tema, que el propio partido en el Ayuntamiento las respaldó.

“En l Ayuntamiento de Querétaro el PRI y el PAN votaron a favor todas las concesiones que existen y las han defendido.

Cualquier expresión contraria es una incongruencia política y una acción desesperada pro sobresalir, porque no encuentran bandera alguna que defender con el escenario tan desastroso con el que se encuentra el país, gracias a su gobierno.

No obstante a estas declaraciones, Marcos Aguilar destacó que en el Ayuntamiento, los regidores del PRI se han comportado muy responsablemente en sus decisiones: “no tengo ninguna objeción con lo que han planteado, han sido, muy responsables”.

—¿PERO SÍ OMISOS AL NO ENFRENTAR EL PROBLEMA SOCIAL? —Es una postura, ellos tienen la información para actuar y así lo han demostrado, no así, quienes no están dentro del Ayuntamiento y están en el congreso local y federal y aprovechan para tratar de sobresalir, porque con su trabajo legislativo no han tenido capacidad de presentar una sola iniciativa que mejore la calidad de vida de los queretanos.

—EL COSTO SOCIAL ES MUY COMPLICADO, LLEGAS A LA PRESIDENCIA CON UNA ACEPTACIÓN MUY ALTA, TE POSESIONAS DE QUERÉTARO, PERO AL PASO DEL TIEMPO LA PRECEPCIÓN ES CONTRARIA… ¿QUÉ DICEN TUS ESTUDIOS? —Me siento bien y habrá que analizarlo.

Trabajo todo el tiempo en la calle, tengo programas que me permiten estar en contacto con la ciudadanía y lo que percibo es algo positivo.

El tema de los estudios siempre debe ser atendido, analizado y estudiado, pero la verdadera realidad uno la encuentra en la calle.

Lo viví como diputado federal y local y ahora como alcalde y no tengo duda que la ruta y las decisiones tomadas, explicadas a la población con el acercamiento que tenemos, traerán buenos resultados y entregará buenas cuentas a mi partido y entregará la administración, sin duda alguna a otro miembro de mi partido.

—PERO ¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS SOBRE TU ACEPTACIÓN? —No estoy mandando a hacer estudios, no estoy invirtiendo en eso, estoy invirtiendo más en el trabajo de calle y es donde estoy concentrado.

Habrá momentos más adelante, porque el tiempo que tengo establecido el mes de noviembre y estoy trabajando a tambor batiente para logras ese propósito.

Tengo plena convicción de que mi estrategia está funcionando y cuando llegue esa fecha, habrá un proceso de transformación muy claro en la sociedad y ésta estará involucrada.

—CREO QUE AÚN NO ME FALLA LA MEMORIA Y TÚ ME DIJISTE QUE TU PROYECTO ERA A 12 AÑOS: LA ALCALDÍA, LA REELECCIÓN Y EL GOBIERNO ESTATAL, PERO AL PASO DEL TIEMPO, YA NO HABLAS DE REELECCIÓN… ¿QUÉ SIGUE ENTONCES? ——Tengo un tiempo establecido en mis proyectos para dar resultados a la población y estos los tendré visualizados en noviembre.

Lo electoral en este momento no forma parte de mi objetivo mediático para compartir.

Estoy concentrado en mi trabajo, no tengo definido el rumbo en el futuro.

Quienes anuncian que buscarán un cargo, está desaprovechando la oportunidad que les dio la gente.

Será en enero o febrero entrante, cuando el partido emita convocatorias y se determine quién debe encabezar las candidaturas.

—QUÉ LE DICES AL A GENTA QUE ESTÁ INQUITA, CON INCERTIDUMBRE CON LAS OBRAS EN EZEQUIEL MONTES, LOS OBRAS QUE AUN NO SIENDO TODAS MUNICIPALES, SI CAUSAN UN CAOS, TRÁFICO, ES MUY COMPLICADO CIRCULAR EN LA CIUDAD, LA MOVILIDAD VUELVE A SER TEMA FUNDAMENTAL.

¿QUÉ LE DICES A LA GENTE QUE ESTÁ INCOMODA, A LA QUE TE SEÑALA Y OPINA QUE NO ESTÁS CUMPLIENDO, A LOS QUE TE APOYAN: —Estamos trabajando Pancho Domínguez y yo en un proyecto de obras muy ambiciosas ara la ciudad, hay inversiones del orden de 480 millones de pesos en obras abiertas.

La planeación de obra está fundada en presupuestos federales y tenemos un tiempo para llevarlas a cabo.

Entiendo la problemática que vive la población, sin embargo sino ejecutamos la obra el recurso se pierde y es ahí donde pido comprensión de la población: —Estamos haciendo infraestructura en materia pluvial en 21 espacios, recuperación de cuatro bordos que ayudarán a evitar inudaciones; obras en materia de movilidad que van a mejorar nuestros espacios para desplazamiento de vehículos y áreas como la de Ezequiel Montes que representan una desatención de muchos años y requiere de rehabilitación y en donde el diálogo tiene que ser la herramienta para que podamos construir.

Un diálogo civilizado, no puede haber planteamientos sin razón como ha sucedido, donde se llegue a extremos que impidan que el gobierno actúe.

He estado siempre en la disposición de actuar pero sin sujeción a intereses de grupos pequeños, que no representan los intereses de toda la sociedad y pediría el apoyo de la población, hoy que estamos con oportunidad de hacer inversión pública tan importante.

No me hago a un lado de las obras del estado, ni desatenderé lo que están haciendo.

Agradezco mucho al gobernador lo que está haciendo en la ciudad y pido colaboración a los ciudadanos, para que entiendan lo que está realizando.

Esas inversiones, más las del municipio nos permiten decir que hay obra, que estamos trabajando para transformar la ciudad.

Los ciudadanos tenemos que empezar a pensar de una forma distinta, Querétaro está siendo víctima de su éxito, llegan unas 45 familias diariamente, con cuatro integrantes y dos vehículos.

Tenemos que comenzar a reflexionar sobre los métodos y las formas de desplazamiento de cada persona.

Lo que hoy está viviendo la ciudad requiere necesariamente la colaboración de la sociedad, ya no podemos pensar en que una persona se mueva en un solo vehículo.

El número de vehículos en Querétaro es de 600 mil, 99.

1% de ellos son privados y en ellos se desplazan solamente 36 de cada cien personas y el .

9% se desplazan 64 personas, estamos al revés y esto es producto de una historia mal planeada en nuestro país, estado y municipio y hoy tenemos que tomar decisiones, nos tiene que acompañar la sociedad y tenemos que tener la capacidad para comunicar de manera adecuada.

Trabajo con el mayor entusiasmo para que haya beneficios en la sociedad y pediría colaboración y paciencia a la población sumándose a esto que hoy representa una fuerte inversión para mejorar nuestra infraestructura.

