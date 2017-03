Nunca me he puesto techo ni me lo pondré ahora: Mauricio Kuri

POR LAURA VALDELAMAR No ti cias El presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, apuntó que en este momento trabaja en Corregidora, para eso le pagan y fue postulado por el Partido Acción Nacional, lo anterior luego de ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas para el 2018. “Yo cada vez que entro a un nuevo proyecto, nunca me he puesto ningún techo ni en la parte empresarial y no lo voy hacer ahora en la parte político y creo que los mexicanos que queremos a nuestro país y queremos verlo bien si damos resultados, yo creo que podemos aspirar a algo mejor, pero eso ya dependerá del partido y los ciudadanos”.

Abundó que a los proyectos hay que dedicarle el 100 por ciento del tiempo, tomar las cosas en serio tener un espíritu de servicio, “los mexicanos no estamos cansados de la política, estamos cansados de muchos políticos y yo creo que es importante que los ciudadanos nos metamos a esta responsabilidad que tenemos”. Sobre su registro al Partido Acción Nacional, refirió que aún no están abiertas las convocatorias de afiliación aun así es panista sin credencial.

“Todavía no han abierto las convocatorias pero aún así soy un panista sin credencial independientemente de eso estoy convencido y tengo la convicción de no irme por ningún otro partido mucho menos por independiente, fui postulado por el Partido Acción Nacional, y no me postularía por ningún otro partido, ni independiente”. Vamos a ver cómo transcurre este año y vamos a ver dónde nos invita el Partido Acción Nacional, estaré donde me digan y si no, regresaré a los negocios no pasa nada. Aseguró que van bien en la administración, sin embargo dijo no sentirse satisfecho, porque aún falta en el tema de seguridad.

