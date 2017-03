Becas de movilidad a 100 jóvenes: IMJ

POR ENRIQUE ZAMUDIO No ti cias Más de 400 jóvenes del municipio de Querétaro aplicaron para ser beneficiarios de las becas de movilidad internacional que promueve Vive México A.C., en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, dio a conocer el titular de la dependencia, David Castro Nieto. En entrevista, David Castro Nieto informó que, a una semana del cierre de la convocatoria, se recopilaron 400 aplicaciones, situación que nunca se había registrado desde que el Instituto participa en el otorgamiento de estas becas.

Castro Nieto explicó que serán 100 becas las que se van a otorgar a igual número de jóvenes, quienes serán seleccionados tras un exhaustivo proceso de selección. “La ventaja de estos cien jóvenes seleccionados es que ya no pasan por el proceso de selección que hace Vive México y no pagan la cuota de aplicación de 1500 pesos para poder competir por una de estas becas”.

El funcionario municipal detalló que el Comité Evaluador leerá el documento principal de las aplicaciones que es la carta postulación, donde los aspirantes exponen sus motivos para viajar a un país extranjero y cómo ayudarían a aplicar sus conocimientos y experiencias vividas en otros lugares del mundo para beneficio de la sociedad queretana.

David Castro destacó la gran participación que se tuvo en esta convocatoria, la cual se logró gracias no sólo a la promoción a través de redes sociales, la página web del Municipio de Querétaro y medios de comunicación, sino también a las pláticas realizadas en diversas instituciones educativas, quienes a su vez apoyaron en la divulgación de este programa.

Actualmente los más de 400 expedientes se encuentran en revisión. El próximo lunes 20 de marzo se publicarán los resultados en la página web del Instituto Municipal de la Juventud y del Municipio de Querétaro. Una vez seleccionados, se les otorgará un folio con el cual podrán elegir el país al que van a acudir y la actividad a realizar, proceso que se tiene que realizar durante el mes de abril.

David Castro Nieto precisó que en el mes de mayo se realizará el banderazo de salida, encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, pues muchos de los aspirantes comienzan a realizar su movilidad en el mes de julio.

Las becas Vive México son impulsadas y coordinadas por la Unión Europea, a través de un sistema de becas perteneciente al programa Erasmus Plus que promueve la educación no formal, es decir, toda la educación que no se da dentro de un aula de clases. Castro Nieto consideró que estas capacidades y habilidades son mejor valoradas incluso cuando los jóvenes buscan alguna vacante de empleo en el sector productivo.

