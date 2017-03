Espera la Aerch que el Cabildo vote revocación

POR RUBÉN PACHECO No ti cias La Asociación de Empresarios Residentes del Centro Histórico se congratuló por la determinación del municipio, de cancelar la colocación de parquímetros; sin embargo, dijeron que sus acciones no pararán hasta que la revocación sea votada en el Cabildo.

En conferencia de prensa, en voz de Teresa Roldán, lamentaron las declaraciones de los funcionarios municipales, en el sentido de señal que la decisión de cancelar los parquímetros se dio a partir del incumplimiento de concesionaria Aquiles Park y no por la presión social. “Aún nos queda seguir vigilando qué va a suceder con cabildo, porque no nos vamos a confiar. Mauricio Cobo y Manuel Velázquez Pegueros dijeron que no nos atribuyéramos esta decisión que ellos aparentemente tomaron. Sabemos que nuestros amparos han tenido fundamento y por lo mismo no se han podido imponer los parquímetros”.

Cabe destacar que los empresarios interpusieron dos amparos, los cuales continuarán su cauce, pues el abogado del caso, Alejandro Díaz Reyes aclaró que el motivo por el cual no se habían colocado los parquímetros era por la falta de autorización por parte del INAH, hecho que los hacía improcedentes. Aquí el que tiene que responder es el Cabildo, tiene qué revocar ese acuerdo que ellos aprobaron, donde permiten el uso de los bienes públicos, porque si no van a quedar vigentes.

Aquí hay que preguntar al Cabildo cuando van a revocarla, no pueden dejar vigente algo que al rato puede colocarse otra empresa, añadieron. Dado que la empresa Aquiles Park también tenía bajo su responsabilidad la instalación de bicicletas compartidas, por ello señalaron que esta iniciativa no está del todo mal vista, pues si se trata de un proyecto consensuado e incluyente, ellos mismos darían su aprobación y apoyo.

Por su parte, el presidente de la asociación, Alfredo Serrano dejó en claro que la posición de los comerciantes es la de rechazar cualquier confrontación con las autoridades. Por otro lado, también reiteró que esta decisión, no se la deben colgar los políticos. “Sí hoy quieren involucrar a esta asociación con algún partido político, hoy se los dejo claro, no hay atrás de nosotros un sólo partido político y no lo vamos a permitir. Porque las acciones de la Asociación no acaban aquí, hay más cosas que hacer y hay más cosas que necesita el Centro Histórico”.

