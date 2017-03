Analiza Medicina-UAQ aceptar más alumnos

POR JAHAIRA LARA Noticias Después de 10 años de no registrar aumento en la matrícula de estudiantes, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro analiza la posibilidad de incrementar el número de aspirantes aceptados anualmente, derivado de los nuevos espacios hospitalarios proyectados para el estado y que podrían permitir su formación integral.

El director de la unidad académica, Javier Ávila Morales, señaló que en la medida que incrementen las áreas de desarrollo y prácticas para estudiantes, con la construcción del nuevo Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de El Marqués y el anunciado por la Secretaría de Salud; se analizará la posibilidad de aumentar la matrícula, a fin de no demeritar la calidad académica.

En base a los resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), la UAQ es la institución de educación pública con la mejor escuela de medicina del país; además de que en el ranking general ocupa el tercer lugar, pues se anteponen la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey. Además de haber obtenido la reacreditación de nivel uno del Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior y el reconocimiento de los programas de posgrado ante el Conacyt.

“Un crecimiento en la matricula tiene que ser bien planeado y estudiado, el área de la salud no es como otras áreas educativas, se necesita una infraestructura impresionante para formar un médico y es infraestructura hospitalaria que si no la tenemos dependemos del sector público de salud, debemos de trabajar de manera conjunta (…) Es la primera vez en diez años que se analiza la posibilidad de ampliar la matrícula por las necesidades, pero tenemos que ser cautos”.

Anualmente se registra un ingreso de 120 estudiantes a la carrera de medicina a pesar de la alta demanda que presenta, ya que se llegan a rechazar a más del 50 por ciento de los aspirantes; lo anterior, por no contar con espacios hospitalarios para la formación integral y empleabilidad de los estudiantes. No obstante, es uno de los programas mejor posicionados a nivel nacional y alrededor del 90 por ciento de los egresados se emplean en su área de desarrollo, es decir, no se encuentra subempleado.

Es de destacar que a los proyectos de los nuevos hospitales del IMSS y la Secretaría de Salud del estado, la Máxima Casa de Estudios contará con una Clínica Hospital en una de las zonas que más demanda servicios de salud en la Capital Queretana, la cual se consolidaría con recursos propios, ante la falta de respuesta del estado para la construcción del Hospital Universitario.

ESPECIALIDADES MÁS DEMANDADAS EN QUERÉTARO En los últimos años ha aumentado la demanda de especialistas en áreas vinculadas con la expectativa mayor de vida que tienen los individuos, así lo dio a conocer el director de la Facultad de Medicina.

