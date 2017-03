Dan banderazo de salida a Transporte a la Sierra

No ti cias La secretaria de la Juventud, Tania Palacios Kuri dio banderazo de salida al programa de transporte escolar gratuito denominado “Transporte a la Sierra”, en el municipio de Pinal de Amoles. Dicho programa permite a los jóvenes estudiantes del estado tener acceso de manera quincenal- durante el periodo escolara un servicio gratuito de transporte redondo desde el municipio de Querétaro y como última parada el municipio de Jalpan de Serra.

Ase gu ró, sin em bar go, que el Es ta do tie ne ase gu ra da su asig – na ción de rie go pa ra 2003 te ne – mos de la CNA, a pe sar de ha ber lle va do a ca bo es te pro gra ma (de pa go), le ha per mi ti do al Es ta do de Ta mau li pas, de cual quier ma – ne ra, te ner una asig na ción de rie – go com ple ta en 2003, de equi va – len cia de 450 mi llo nes.

El objetivo del programa es suprimir algunos de los gastos que estos jóvenes asumen de forma cotidiana, mejorando sustancialmente su poder adquisitivo y el de sus familias, en muchos casos permitiendo que los jóvenes de estos lugares continúen con sus estudios profesionales.

Palacios Kuri manifestó que con estos programas se busca brindar a los jóvenes mayores facilidades para continuar con sus estudios, además de enfatizar la importancia de realizar un convenio de colaboración con el municipio con la finalidad de sumar esfuerzos a favor de la juventud queretana.

La presidenta municipal de Pinal de Amoles, Gloria Inés Rendón, dijo estar muy agradecida por la visita de la Secretaria y por el banderazo de salida del programa que permitirá a más jóvenes seguir estudiando mediante este tipo de estímulos económicos. Asimismo, se llevó a cabo la firma de convenio entre la Sejuve y el Ayuntamiento de Pinal de Amoles con la finalidad de crecer las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes. De esta manera, se dio por concluida la “Gira Sejuvízate” en la zona serrana.

Comentarios

comments