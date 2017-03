La mujer, piedra angular de la familia: Mauricio Kuri

POR LAURA VALDELAMAR No ti ciasE n el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de C o r r e g i d o r a , Mauricio Kuri González hizo un reconocimiento a las mujeres a quienes reiteró su admiración por las grandes conquistas que han logrado, al ser piedra angular de las familias, sin embargo falta mucho por hacer.

“Hoy quiero reconocer y reiterarles mi admiración a todas ustedes mujeres, por su lucha constante, porque no sólo se reconozcan, sino que se lleven a la práctica el ejercicio de los derechos que se han ido ganando en las grandes conquistas que ustedes y sus predecesoras lograron para llegar a donde hoy están hoy”.

Es indispensable apuntar hacia nuevos horizontes de una sociedad que reconozca a la mujer, su papel preponderante y sus derechos sin regateos, que establezca condiciones de plena equidad, para vivirla y disfrutarla.

Abundó el edil de Corregidora, que, mientras no se les den más y mejores oportunidades de capacitación, para formar empresa y para emprender, seguirá habiendo un déficit de oportunidades para las mujeres que tienen talento, capacidad para innovar y para producir con calidad, al margen de su vocación natural como piedra angular de las familias mexicanas.

“Lamentablemente aún no se llega a la meta en esta lucha, mientras exista violencia contra las mujeres, psicológica, laboral, física o doméstica, y no exista acceso pleno a la justicia para reparar daños y castigar a quienes las ofenden en cualquiera de estos sentidos, la tarea no estará completa”. Mauricio Kuri González estuvo acompañado por la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Cristina Fernández de Cevallos, así como por regidores y funcionarios.

Al concluir el acto protocolario se dirigieron a los diferentes stands montados en el jardín principal, en donde las mujeres pudieron exponer su trabajo en los talleres que imparten diversas dependencias, mismos que pusieron a la venta.

