Inserta iniciativa concepto de violencia política a la mujer

POR LETICIA JARAMILLO Noticia La diputada Daesy Hinojosa presentó una Iniciativa de Ley que modifica la denominación, reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con el propósito de insertar el concepto de violencia política en contra de las mujeres y buscar que se castigue.

La legisladora espera que todos los diputados del Congreso local coincidan en que las mujeres tienen capacidades y facultades de asumir la Mesa Directiva, y así como ya hubo tres diputados presidentes, exista la posibilidad de que las siguientes tres Mesas sean presididas por mujeres.

Lo contrario sería un ejemplo de violencia política en el estado, subraya. Cuestionada sobre la forma en que se sancionará la violencia política, dijo que hoy se catalogan como delitos electorales, pero no existe el concepto de violencia política como tal que ahora se está insertado para que pueda ser castigado.

Lo que se busca es que esta Iniciativa sea preventiva, pero el hecho de que el tema de la violencia política no sea visible en el estado, no significa que no llegue a ocurrir en futuros procesos electorales. Daesy Alvorada señaló que también busca dar facultades al Instituto Queretano de la Mujer para que este organismo pueda prevenir y empoderar a las mujeres en el ámbito político.

Los delitos electorales más frecuentes fueron amenaza a las mujeres que fueron electas, como fue el caso de la alcaldesa de Chiapas, así como inequidad de la distribución de los recursos para las campañas políticas, inequidad respecto a la distribución de los tiempos de radio y televisión, así como recursos para las campañas que se replica en los informes y la fiscalización a nivel local.

Uso inadecuado del presupuesto de los partidos que se destina a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos e internos.

