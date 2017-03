Exigen frenar impunidad en abigeato

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La presidenta municipal de Huimilpan, Celia Durán Terrazas, exigió que no haya impunidad en el delito de abigeato, ya que si no se aplica la ley de nada sirve que se reforme. Esto durante la presentación de la Ley por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Desarrollo Pecuario de Querétaro, la cual establece una pena máxima de 16 años de cárcel a quien cometa este delito.

En presencia de la diputada María Antonieta Puebla, quien presidió la presentación de dicho ordenamiento aprobado recientemente en Sesión de Pleno, el diputado José González Ruiz destacó la importancia que la gente denuncie para que se pueda aplicar la ley. Sin embargo, la alcaldesa Celia Durán dijo que muchas veces la gente le dice para qué denunciar, si no se aclara nada, pasan los meses y se archivan los papeles.

Por eso, recalcó que las buenas intenciones no sirven, las leyes ahí están y si no se aplican no sirven de nada, se tiene que aplicar, detener a los culpables y castigarlos. Mencionó que en Huimilpan ocurre el robo de ganado porque hay muchos puntos de salida hacia los estados vecinos, y ahora más con el libramiento Palmillas Apaseo. Por su parte, el delegado de la Sagarpa, Gustavo Nieto Chávez, dijo: si yo hubiera podido les echaba más años al delito de abigeato porque no se vale jugar con el patrimonio de la gente.

El diputado Mauricio Ortiz Proal, señaló que el abigeato viene medrando en contra de la economía de muchas familias, gente que tiene construido su patrimonio en estos animales y en los robos se les sustrae, por lo cual celebró que ya se cuenta con un marco jurídico que sanciona con severidad este tipo de acciones. La diputada Carmelita Zúñiga dijo que pondrá todo su esfuerzo en tener leyes necesarias, que se analicen, se reformen, que sean claras y justas; y en lo posible consensadas y conocidas.

