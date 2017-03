Vecinos, contra “calle completa” en E. Montes

Rechazan las ciclovías y los parquímetros

POR ENRIQUE ZAMUDIO Noticias Representantes de vecinos y comerciantes de la avenida Ezequiel Montes reiteraron su rechazo a las obras de remodelación de esta importante arteria vial, al calificar como un “ataque” la construcción de ciclovías, ampliación de banquetas y la instalación de parquímetros en esta vialidad del Centro Histórico de Querétaro.

Vecinos inconformes acudieron a las oficinas de esta Casa Editorial a manifestar su postura por el proyecto que estaba planeado que iniciara la semana pasada, pero que fue impedido por un grupo de comerciantes y colonos que obstruyeron a la maquinaria que estaba por arrancar la obra.

Arturo Rueda, representante vecinal, recordó que hace unas semanas se les presentó un proyecto que incluía el concepto de “calle completa”, es decir, infraestructura que incluyera a peatones, bicicletas, automóviles y camiones. Sin embargo, afirmó, hay muchos vecinos que rechazan esta idea. “Nosotros estamos en contra de que se desarrolle aquí la calle completa, en esta avenida tan importante, donde se pretende realizar esa parte que nos ataca como comerciantes y como vecinos que es la ciclovía”, afirmó Arturo Rueda Zamora.

“Además de que estamos solicitamos que, dentro de esta obra, exista un dren pluvial actualizado”. “LA CICLOVÍA COMO QUE AQUÍ NO VA”. Por su parte, Magda Contreras, comerciante de esta avenida, recordó que el 21 de febrero autoridades municipales presentaron un plano en el cual –aseguran- no estaba considerado el dren pluvial, ni el drenaje sanitario, por lo que se sometería a análisis el proyecto para ser presentado nuevamente a los vecinos, situación que –afirman- no ocurrió.

“De nada nos sirven unas calles más anchas y reducir el arroyo de automóviles, porque realmente es una avenida principal. Baja mucha gente. La ciclovía como que aquí tampoco va, no hay congruencia hacia dónde va, después de Zaragoza ¿van a hacer una ciclovía en Zaragoza? Esto es acabar con lo histórico, lo barroco de Querétaro y, de cierta manera, acabar con el turismo”.

La comerciante dijo que no es necesaria la instalación de parquímetros, sino la construcción de más estacionamientos, aprovechar las casas viejas que hay en el Centro Histórico y dejar los carriles que actualmente tiene Ezequiel Montes.

VECINOS INCONFORMES Asimismo, los vecinos inconformes reconocieron no contar con propuestas o un proyecto alterno de infraestructura para esta avenida, ya que no se han acercado con especialistas en materia de ingeniería civil, desarrollo urbano o ingeniería vial. “Por el momento no (nos hemos acercado a especialistas), pero se le ha comentado al Secretario de Obras Públicas y a Mauricio respecto al concreto hidráulico. No sé realmente qué estén pensando en esta forma de trabajar. Sabemos de antemano que los vehículos pesados con los que dañan más al adoquín. La cuestión es que ellos vean de qué forma ponerle un piso firme”.

