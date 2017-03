Sugieren tomar medidas ante complejidad del 2017

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Recomiendan estudiosos tomar medidas ante el escenario complejo del 2017, que puede acentuar la mortalidad de empresas, la cual alcanza tasas mayores al 80 por ciento antes de cumplir los dos primeros años de vida.

Arturo Muñoz Villalobos, presidente del Colegio Queretano de Economistas, enfatizó que alta inflación y en entorno macroeconómico volátil, alentado por factores externos e internos, constituyen un freno al desarrollo económico, por lo que se debe atender.

En lo externo refirió el Brexit, los conflictos en Europa, la situación en China, y en lo interno la liberación del precio de las gasolinas, todo lo cual suma en un escenario de incertidumbre, impactando en una inflación superior al 5 por ciento, lo que rebasa las metas oficiales.

Muñoz Villalobos no dejó de reconocer el papel que ha venido jugando el Banco de México, lo que en las últimas fechas ha permitido un reposicionamiento de la economía, pero también factores como el alza en las tasas de interés, lo que incrementa costos a empresas endeudadas a tasa variable, así como el valor de los créditos a contratar para financiar operaciones varias.

Por ello recomendó no endeudarse más allá de la capacidad de pago, cuidar las tasas, apostarle a la productividad y a la capacitación del personal, pues la rotación de personal encarece el costo de las empresas.

Rodolfo Muñoz Vega, Socio Director de PKF, subrayó que en el actual escenario el alza en los precios de la canasta básica ha obligado a buscar productos sustitutos de menor costo, tendencia que se va a mantener.

En el caso de las empresas señaló la importancia de avanzar en procesos de diversificación de mercados, no endeudarse o renegociar las deudas para no comprometer las finanzas, y sobre todo cuidad que no se pierda la confianza en que se podrá salir adelante, pues el factor psicológico puede desencadenar una gran crisis.

Explicó que antes que caer en pánico se deben buscar nuevas oportunidades, disminuir la dependencia externa, y el gobierno hacer su parte en el control de la inflación y el tipo de cambio, en lo que el Banco de México ha tenido un adecuado desempeño.

Advirtió que el temor, más que cualquier indicador, puede frenar la cadena productiva, por lo que subrayó que debemos apostarle a la normalización.

