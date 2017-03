POR MANUEL PAREDÓN No ti cias Con el fin de erradicar el mal del aborto, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, dispuso “la vigilia de oración y ayuno: “40 Días por la Vida”. Puntualiza que la responsabilidad de trabajar por una cultura de la vida, que contribuya al desarrollo de una sociedad plenamente humana, es tarea a compartir por todos los fieles cristianos, Al dirigirse al presbiterio, miembros de la vida consagrada, colegios, movimientos, asociaciones y a todos los fieles, el prelado, advierte que la vida de todo ser humano ha de ser respetada, de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción.

Refiere: “porque el hombre es la única creatura en la tierra que Dios ha querido en sí misma, y el alma espiritual de cada hombre, es inmediatamente creada por Dios, todo ser, lleva grabada la imagen del Creador. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador su único fin”.

Establece que no es posible captar la riqueza insondable y la dignidad de cada persona si no si no es a la luz del amor, que como lámpara preciosa, nos hace captar la verdad y el sentido último de la realidad. Es en esta experiencia amorosa, donde viene integrada la Vigilia de Oración: 40 Días por la Vida en nuestra Diócesis de Querétaro, que a partir del 1 de marzo hasta el 9 de abril se vivirá frente al Santuario de la Vida (Jardín de Santa Clara en el centro histórico) en la cual se llevara a cabo la experiencia de hacer oración y ayuno con el fin de erradicar el mal del aborto. Conmina a todos a sumarse a esta tarea y orar constantemente durante el tiempo de la Cuaresma para que en México nos decidamos a proteger y defender la vida.

