Ilegal el actuar de la JLCyA, acusa Óscar Guerra Becerra

POR JAHAIRA LARA No ti cias Los registros de todos los sindicatos deben ser públicos de acuerdo a lo planteado en la Ley Federal del Trabajo, por lo cual las autoridades están obligadas a mostrar los documentos que obran en el expediente; sentenció el abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro, Oscar Guerra Becerra, ante la falta de respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a la petición de conocer los documentos presentados por Saúl García Guerrero en la solicitud de toma de nota.

El académico, Saúl García Guerrero, obtuvo una toma de nota por parte de la JLCA que lo acredita como Secretario General del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (Supauaq), aun cuando la Comisión Electoral no había dado por concluido el proceso de elecciones; situación por la cual, el abogado general calificó de ilegal el documento expedido.

A ello se suma que la entonces representante del sindicato, Rosalba Flores Ramos, no fue quien solicitó la expedición la toma de nota.

“Para mí es verdad que no reunieron los requisitos y que la toma de nota es ilegal (…) Es otra ilegalidad, la Ley Federal del Trabajo dice que todos los registros de todos los sindicatos en todo el país son públicos y que la autoridad está obligada a mostrar los documentos que obran en el expediente, no debe de ocultarse nada; si hay duda no hay como traer el expediente”.

Guerra Becerra calificó como un “juego perverso” el que la autoridad laboral del estado solicite a las partes conducirse por cauces legales, cuando –dijo- ha tomado determinaciones de manera ilegal; entre ellas exhibir el convenio presentado por la UAQ al que se llegó con la Asamblea General del Supauaq, como un acuerdo al que se llegó con Saúl García Guerrero para no proceder con el estallamiento de la huelga, a pesar de que fue el académico quien desistió.

PIDE SAÚL GARCÍA A LA JLCA PONER EN RESGUARDO EL EXPEDIENTE Saúl García Guerrero, quien ostenta la toma de nota expedida por la JLCA, solicitó ayer por la mañana el resguardo del expediente generado de los procesos iniciados ante la autoridad laboral, a fin de evitar mutilaciones y perdidas de documentación, según argumento.

