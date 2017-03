Busca CEA sanción a quien desperdicie agua

POR RUBÉN PACHECO No ti cias El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Enrique Abedrop Rodríguez, indicó que se trabaja en una ley para sancionar a las personas que usan el agua potable para el riego de jardines en épocas de estiaje. Esto porque consideró que la situación de escasez del agua no permitiría solventar el abastecimiento por muchos años.Pues el principal abastecedor de agua, el Acueducto II, no es suficiente para mitigar dificultades futuras con el agua. De acuerdo con Abedrop Rodríguez, el objetivo es hacer conciencia sobre el uso racionado del agua, por lo que cada habitante tendría que regar su jardín con agua tratada o reciclada.

Señaló que también se busca disminuir el uso del líquido para el lavado de automóviles con manguera, por lo que el objetivo es que se haga por medio de cubetas, de manera más racional. “Lo que necesitamos es que sea muy clara la ley, que haya una ley del agua que permita que le den más dientes a la comisión. Creo que el congreso la está trabajando, varios diputados se han acercado para pedir información y opiniones técnicas”.