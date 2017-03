Demanda Oscar Guerra a la JLCA expediente sobre la “toma de nota”

POR JAHAIRA LARA No ti cias La Universidad Autónoma de Querétaro solicita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el expediente generado tras la solicitud de toma de nota que hizo Saúl García Guerrero, así como los documentos que fueron presentados para la obtención de la misma, a fin “de verificar que se procedió de manera legal”; asimismo pide se aclaré el motivo por el cual el académico no procedió con el estallamiento a huelga programa para el primero de marzo, pues la instancia argumentó que fue un acuerdo entre las partes.

Luego de que ayer el abogado de la UAQ, Oscar Guerra Becerra, acudió en dos ocasiones a la Junta Local para solicitar una reunión con el presidente de la Junta, Jesús Roberto Franco González; las autoridades universitarias se presentarán hoy a las 11:00 horas en las instalaciones para “exigir” el expediente.

“La toma de nota no es otra cosa más que tres partes: el sindicato que decide quiénes son sus representantes, agotado el procedimiento la segunda etapa es que el sindicato notifica a la junta del cambio de mesa directiva; la autoridad laboral como no resuelve ningún conflicto, de manera administrativa, toma nota, verifica que se haya concluido el proceso y que se acompañe de los documentos respectivos; finalmente es un proceso que debe solicitar el sindicato, como dice la ley, nadie más, a través de su representante legal”.

De esta manera, el abogado general afirmó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cometió una ilegalidad al haber entregado la toma de nota sin que se cumplieran con los requisitos que exige la ley, lo que busca verificarse con el expediente.

A lo anterior, se suma que la Junta Local puso a disposición del académico un documento que había sido emitido a la dependencia en base a un acuerdo que la UAQ llego directamente con la Asamblea General para solventar la revisión contractual y salarial; lo que se tomó como un ofrecimiento de la institución educativa a Saúl García para conjurar la huelga, cuando fue el académico quien había desistido de continuar con el procedimiento, aseguró.

“Había dos formas de concluir la huelga, un convenio y la otra forma es simplemente desistirse, lo que realmente paso es que Saúl García se desistió de su emplazamiento, pero el presidente insistió en que fue un ofrecimiento, que no mienta (…) El escrito original es una solicitud dirigida a la Junta Local de Conciliación Y Arbitraje y el Secretario de acuerdos dio fe de recibir una promoción, una escritura pública de una Asamblea realizada el 13 de febrero, un convenio original y un contrato colectivo de trabajo, pero nosotros no dirigimos el escrito a Saúl García, no hacemos ofrecimiento a él, y en la parte final se precisa que el convenio se celebró entre la UAQ y el sindicato el 13 de febrero”.

Ante este panorama, Guerra Becerra señaló que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al haber entregado el documento que se presentó de la Asamblea General Extraordinaria del 13 de febrero a Saúl García para que este lo firmara cometió un acto ilegal, ya que dicho documento no se presentó como un convenio, sino como una documento informativo que tenía como fin reiterar a la dependencia que la UAQ y los trabajadores docentes habían llegado a un acuerdo salarial y contractual.

“Hay muchas equivocaciones que se cometen y la ley permite a la autoridad que corrija concretamente se plantea en el artículo 686, donde dice que la autoridad, sin que se lo pida nadie, puede corregir los errores en los que haya incurrido, cuando el procedimiento no es contencioso (…) Que lo corrijan, es de humanos equivocarse, por eso queremos ver el expediente, a lo mejor se le paso a la autoridad laboral”, apuntó.

