Delito impedir realización de una obra: V. Pegueros

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Todo aquél que impida la ejecución de una obra, incurriría en un delito que alcanza hasta seis años de prisión, advirtió el secretario de Gobierno Municipal, Manuel Velázquez Pegueros. A raíz de que un grupo de personas se manifestaron por las obras que se realizarán en Avenida Ezequiel Montes, el funcionario fue entrevistado.Afirmó que esas personas no son vecinas de la calle de Ezequiel Montes y que son las mismas que se oponen a los parquímetros y preguntaban en qué consistían los trabajos y no estaban de acuerdo que duraran más de nueve meses, lo que no es así. Señaló que en el curso del día de (ayer) tendría un encuentro con ellos donde les explicarían en qué consisten las obras y el tiempo que se llevarán.

Señaló que esas reuniones las han tenido con los locatarios del mercado La Calzada, comerciantes y residentes de la importante avenida, para que conozcan las etapas del proyecto. Reiteró que el municipio siempre ha estado abierto para escuchar las inquietudes de los ciudadanos. A las personas que han utilizado las redes sociales para inconformarse de dichas obras, el secretario de Gobierno, les pide que se informen en qué consisten. El presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, siempre ha sostenido que en un millón 600 habitantes, no todos “podrán estar de acuerdo, cuando se demanda una obra; y no estamos de acuerdo, se atiende una petición de muchísimos años”, aseguró.