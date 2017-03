Bajo porcentaje de obra pública a arquitectos: ZL

POR RUBÉN PACHECO Noticias Pese a que el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro ha solicitado la asignación de obra pública en la entidad, el organismo apenas cuenta con 10 obras consideradas de bajo impacto, dio a conocer Zasha Lezama Lomelí, presidenta del Colegio. Aunque dijo que ha habido apertura en los gobiernos no se ha concretado el aumento en la asignación de obra pública.

Por lo que las que actualmente ha ganado no rebasan los 2 millones de pesos. “Realmente no hemos tenido esa retroalimentación del por qué sí o del por qué no, o cómo podemos acceder a ese porcentaje de obra que estamos solicitando”. Destacó que las 10 obras públicas que el colegio realiza se encuentran en la zona conurbada y el área de la sierra, sin embargo no son de alto impacto, además que del total estatal no representa ni el uno por ciento.

“Participamos en las licitaciones, se hace tripartita, la cámara asigna a alguien, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos asignan a otras personas y se hace la licitación y proponen a un contratista, que realmente ahorita no nos hemos visto favorecidos con el porcentaje deseado de obra asignada”.

La presidenta destacó que una de las razones por la cual se han rechazado proyectos del colegio tiene que ver con que los costos que se presentan son más elevados, por lo que las autoridades han optado por empresas ofertantes de un precio menor. Por ello, la solicitud de obra de los agremiados es que se llegue al dos por ciento, como se ha asignado a otras cámaras que realizan obras públicas o prestan servicios al gobierno.

A diferencia de otros organismos empresariales, Lezama Lomelí refirió que los afiliados al organismo sí cuentan con suficiente capital para absorber los costos que implican las obras públicas. “Realmente hay afiliados con buen capital y capacidad. Actualmente el Colegio de Arquitectos cuenta con mil 300 agremiados, vigentes alrededor de 500 “, concluyó.

