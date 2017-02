Casi inminente huelga por parte del Supauaq, considera Saúl García

POR JAHAIRA LARA Noticias La Asamblea General del Supauaq, será la que determine el estallamiento a huelga programa para el primero de marzo, planteó el académico, Saúl García Guerrero, quien cuenta con la toma de nota de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; aunque determinó que ante la rebeldía y rechazo de la Universidad Autónoma de Querétaro para negociar, ya es casi inminente el movimiento.Ante la inasistencia de la autoridad universitaria a las citas convocadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para iniciar las negociaciones, el académico convocó a Asamblea General, para informar los resultados y determinar los procesos a seguir el próximo primero de marzo, plazo perentorio que se tenía para llegar a un acuerdo con las autoridades de la Máxima Casa de Estudios “Se hace del conocimiento de los profesores y sindicalizados del Supauaq, la rebeldía y el rechazo a la mesa de diálogo por parte de las autoridades universitarias, los compañeros son quienes tomaran la decisión, la propia Asamblea decidirá el camino que hay que seguir.

Está nuestro derecho constitucional para el paro de labores el próximo día primero a las doce y es la opción más probable ante esta negativa y cerrazón de las autoridades universitarias”, dijo.

García Guerrero precisó que la propuesta que hizo la universidad al Consejo Consultivo, derivado de la cual se llevó a cabo una Asamblea para su votación el pasado 13 de febrero, no es factible de considerarla por parte de su Comité Ejecutivo, ya que no les fue presentada de manera directa a ellos.

“Es una propuesta que no se nos ha hecho a nosotros y no es factible considerarla como una cuestión seria, todo dependerá de la Asamblea, es más probable que se descarte porque no se nos han mostrado a nosotros (…) Yo casi vería inminente la huelga”, planteó el académico, al destacar que sólo que las autoridades universitarias accedan a negociar se plantearán nuevas posturas.

Finalmente, señaló que los maestros que buscan sea reconocida Nuri Villaseñor como secretaría general del Supauaq, debieron iniciar el debido procedimiento en cuanto consideraron que había –mencionóalgún hecho ilegal en la expedición de la toma de nota; principalmente en lo que refiere a la solicitud de un juicio ordinario a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; por lo que apuntó deberá de analizarse la petición de manera como establece la ley.