No regresó taxi a tiempo; Después de varios días lo rastreó

Noticias Por no regresar en el tiempo acordado el auto de alquiler que le prestaron, un individuo fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición de la Unidad de la Fiscalía. Sobre este suceso la policía informó que patrulleros de Guardia Municipal fueron abordados por un individuo en la carretera al Campo Militar, a la altura de la colonia La Sierrita.

Dicha persona les pidió su intervención señalando a otro sujeto a quien acusaba de haber abusado de su confianza pues le había prestado su auto de alquiler pero no lo regresó en el tiempo acordado. Por ello el mismo ofendido se dedicó a ubicarlo y al lograrlo, después de varios días sin saber del sujeto y el taxi, lo localizó.

Una vez que confirmó que no había estado en riesgo y no había justificación para no haberle cumplido, el agraviado pidió la detención de aquel individuo quien ante los policías reconoció su responsabilidad. Por ello se formalizó la detención y el caso fue turnado a la autoridad competente para que se abriera una carpeta de investigación por el delito de abuso de confianza.

OCASIONÓ DAÑOS Por otra parte, la policía municipal dio a conocer sobre la detención de un individuo acusado de haber ocasionado diversos daños a una camioneta Nissan, a la que aventó varias piedras. La agresión se registró al momento en que el vehículo era conducido por la intersección de la autopista y el boulevard Bernardo Quintana.

El agraviado mencionó que repentinamente un sujeto comenzó a lanzar piedras logrando con ello dañar el parabrisas de su camioneta. A pesar de que el imputado intentó darse a la fuga, finalmente lograron interceptarlo y detenerlo para luego ponerlo a disposición de la Unidad de la Fiscalía, donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de daños dolosos.

Comentarios

comments