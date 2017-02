Estamos abiertos a la crítica constructiva, no con ánimos electorales: Memo Vega

Por Marisol Barbosa

El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, hizo un llamado a la oposición para que dejen gobernar a su administración y antes de que salgan a dar un posicionamiento o acusación que pueda confundir a la ciudadanía complementen la información que expondrán.

Sobre las declaraciones que hicieron representantes del comité estatal y municipal del tricolor, con respecto a las obras que se desarrollan en su administración el presidente municipal aclaró que están listos a la crítica constructiva y al escrutinio.

Hasta el momento, dijo, no se ha identificado alguna observación al trabajo que han desarrollado en obra pública, esto a pesar de que constantemente son revisados por diferentes instancias gubernamentales.

Detalló que, en muchos de los proyectos, cuentan con el apoyo de diputados que incluso pertenecen a la oposición como es el caso del legislador federal Braulio Guerra Urbiola, quien ayudó a gestionar recursos para la construcción de la alberca semiolímpica.

“Se trata de darle resultados a la gente, de hacer las obras que en otros años no se hicieron y me parece que en todo caso esto puede aclararse mediante información que ellos (los priístas) pueden adquirir mediante los medios tradicionales y además tienen a sus regidores en el ayuntamiento. No hay razón para alarmarse ni mucho menos, la crítica la recibimos con apertura, pero diría de manera contundente que estamos cumpliendo”.

En lo que refiere a la vocación de Ciudad Vive Oriente, tema que fue criticado por algunos priístas, Guillermo Vega mencionó que el trabajo se hace de manera conjunta con los diputados locales quienes autorizarán una actividad doble para que además de contar con espacios deportivos, también haya áreas administrativas y recreativas.

“Queremos decirle a la gente que estamos abiertos a la crítica, pero constructiva, no con ánimos electorales porque falta mucho para la elección de 2018 y yo creo que lo más importante es cerrar filas para dar resultados; yo les pediría que el PRI esté abierto a criticar, pero que también nos dejen gobernar, ellos ya tuvieron la oportunidad 6 años y se les dejó gobernar”.

El presidente de San Juan del Río concluyó diciendo que muchas de las decisiones que se toman en su gobierno, como el arrendamiento de patrullas, es consecuencia de los resultados deficientes que heredaron los anteriores gobiernos del tricolor porque les dejaron menos de 20 patrullas funcionando y un municipio con deuda por más de 180 millones de pesos.

