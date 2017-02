Campal en Visthá; Hubo tres heridos, producto de un enfrentamiento

POR NICASIO MENDOZA Noticias Una riña en el interior de una sucursal del OXXO, dejó al menos tres personas lesionadas con arma blanca. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Visthá a escasos metros de la carretera estatal San Pedro- La Llave. Según fuentes consultadas, al establecimiento ingresó un sujeto solicitando ayuda, pues supuestamente era perseguido por tres hombres que buscaban una pelea.

De igual manera, los sujetos ingresaron al establecimiento y comenzaron la pelea con el hombre que se decía perseguido y que sacó una navaja de unos 20 centímetros. Producto del enfrentamiento, que se presume ocurrió tras un partido de futbol en la localidad, tres hombres resultaron lesionados, por lo que se solicitó ayuda a los cuerpos de emergencias.

Sin embargo, éstos no se dejaron valorar por los cuerpos de emergencias y los empleados de la sucursal no levantaron la denuncia correspondiente. Cabe mencionar que en la gresca no hubo detenidos; al lugar cientos de curiosos se habrían arremolinado.

