​Se conjura la huelga por parte del STEUAQ: Laura Leyva

Esta tarde la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro votó a favor de aprobar la propuesta de la autoridad universitaria del cuatro por ciento de aumento al salario, una bolsa económica de 600 mil pesos y la obtención del 50 por ciento de las plazas que la Secretaría de Educación Pública otorgue a la institución este 2017.

Con un quórum de 581 de alrededor de mil 300 sindicalizados, inicio la Asamblea en punto de las 13 horas, donde 420 votaron a favor de conjurar la huelga. De manera adicional, la administración central de la Máxima Casa de Estudios garantizó a los más de 400 trabajadores eventuales la renovación de su contrato independientemente de que el SUPAUAQ suspenda labores.

“Nunca va a ser suficiente para los bolsillos de los trabajadores, es un aumento que nunca va a darnos lo suficiente, pero estamos rompiendo un tope porque es la primera universidad a la que le otorgan un 4 por ciento y referente a las bases estaríamos al pendiente de eso. Sabemos y conocemos las situaciones económicas a nivel nacional y de la UAQ, esta vez hemos sido conscientes de esta situación”

El Comité Ejecutivo del STEUAQ se dijo respetuoso de la problemática que enfrenta el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Cabe destacar que por parte del SUPAUAQ, más de 800 académicos sindicalizados votaron a favor de aceptar la propuesta de la UAQ de un cuatro por ciento de incremento al salario y un 1.5 a prestaciones no ligadas al salario; sin embargo, el académico, Saúl García Guerrero –reconocido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como secretario general, más no por la Asamblea General de su sindicato- no consideró valida esta votación por no haber sido su comité quien convocó a la Asamblea, por lo que aún tiene emplazada a huelga a la universidad al primero de marzo.

