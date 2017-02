Tomó mal la curva y quedó varado

POR MANUEL SÁNCHEZ Noticias Un tráiler quedó sobre la guarnición de incorporación sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra. El pesado vehículo, al circular en una curva de la citada vialidad a la altura del kilómetro 11, calculó mal las dimensiones y cayó sobre una zanja donde quedó de lado a punto de volcar.

Al lugar acudieron bomberos y policías quienes intentaron retirar el tráiler con la ayuda de una grúa, sin embargo, por el tipo de vialidad se presentaron dificultades en sus labores. Cabe destacar que, por este accidente no se registraron personas lesionadas, únicamente las complicaciones viales. El tráiler particular de plataforma seca quedó parado por varias horas. El chofer de la unidad no quedó detenido ya que no presentó daños a la vialidad.

