Descartan paro del transporte público

POR RUBÉN PACHECO No ti cias Pese a las pérdidas económicas relacionadas con el aumento en los precios de los combustibles, concesionarios del transporte público descartaron realizar algún paro de labores en la zona metropolitana. En ese sentido, Francisco Zubieta, líder de liberación camionera, negó los rumores que circulan en redes sociales sobre un supuesto paro de labores de los transportistas.”No sé quién lo anunció porque luego a veces también juegan con los medios y eso no es cierto. Hasta ahorita eso no está considerado para nada. Tenemos una obligación de dar un servicio y el paro no está considerado para nada”. Contrariamente refirió que las unidades que se encuentran paradas se deben al mal estado en el que se hallan, de las cuales al menos cinco pertenecen a esta agrupación camionera.

Indicó que al igual que Liberación Camionera hay otras agrupaciones que tienen camiones parados, por lo que volverlos a reparar implicaría mayor gasto, mismo que no tienen para pagar. Pues por concepto de combustibles al mes gastan unos 12 mil pesos mensuales por cada camión.

“Nos está obligando a sacar dinero, préstamos de cajas populares, de otros lados porque ya no podemos seguir dando el servicio al cien por ciento. Hasta ahorita estamos cumpliendo lo más posible en el servicio, pero sí nos está afectando”.