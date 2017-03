Le ofrecen 60 mil pesos al pasajero del taxi para que otorgue perdon

A lesionado por choque de menor contra taxi, le pidieron que otorgara el perdón

Noticias En tanto un Juez especializado determinó vincular a proceso, dictando prisión preventiva como medida cautelar para el menor de edad que la madrugada del domingo protagonizó fatídico accidente en el que un taxista perdió la vida, el pasajero de éste se encuentra hospitalizado, con lesiones de consideración, sin encontrar respuesta positiva a su demanda para conocer quién se responsabilizará por las lesiones que sufrió, pues incluso personal de la Fiscalía se negó a tomarle o ampliar su declaración.

Familiares de la persona de sexo masculino, de 37 años de edad, oriundo de Cuernavaca, Morelos, que viajaba como pasajero en el auto de alquiler que fue impactado de frente la madrugada del domingo en carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana, por un auto que era conducido en sentido contrario, manifestaron ayer, públicamente, su inconformidad. Como es sabido, el trabajador del volante falleció, el pasajero resultó con triple fractura en extremidad inferior y posible fractura en región lumbar, por lo que hasta ahora sigue hospitalizado.

Mencionó a sus familiares que, sin tener identificada o recordar a la persona que le tomó declaración sobre lo ocurrido (por el momento que pasaba), ahora personal de la Fiscalía se negó a asentar en la carpeta de investigación una ampliación “dijo que ya no se podía hacer, no sabemos quién se va a hacer responsable”.

Por el momento la única “ayuda” que han recibido por parte de la autoridad es que “una señorita de la Fiscalía nos dijo que podíamos cambiar a mi primo del Hospital al Seguro Social (él cuenta con seguridad social), que no nos preocupáramos de lo que nos cobraban, nos entregó un papel y al presentarlo efectivamente no nos cobraron, por lo que ahora está siendo atendido en el IMSS”.

Sin embargo, fuera de ello, el pasajero del taxi no encuentra quién se responsabilice adecuadamente por la reparación del daño que le ocasionaron; “Los del seguro del muchacho que ocasionó el accidente nos dice que únicamente otorgaría entre 60 y 70 mil pesos y ya, a ver qué hacemos nosotros, algo que es injusto pues apenas van a operar a mi primo de su pierna, tiene tres fracturas, aparte presenta fuerte dolor que va de la cadera al pie, nos comenta el médico que lo está atendiendo en el seguro, que posiblemente haya desviación de disco lumbar y en su caso requeriría también intervención quirúrgica”.

Se hizo hincapié en que ni el agraviado ni sus familiares buscan aprovecharse de la situación, “no buscamos eso, pero sí queremos que se haga una reparación justa y acorde del daño ocasionado; para ellos fue mucho mejor que lo pasamos al Seguro Social, porque tan sólo la cirugía en su pierna superaría los 150 mil pesos, además va a requerir al menos dos meses de recuperación; los estudios de su molestia en región lumbar y sí requiere cirugía.

Con 60-70 mil pesos no pueden reparar el daño que ocasionó el muchacho”, indicaron.

“Mi familiar no tuvo la culpa de este accidente, ni el seguro del taxi ni del muchacho se quieren hacer responsables del daño que le ocasionaron, únicamente quieren que se otorgue el perdón; por ello mi primo quiere ampliar su declaración, pero la Fiscalía se niega, ojalá y se le haga justicia porque no es justo, él únicamente viajaba como pasajero del taxi, no tuvo ninguna culpa”, concluyó.

