Medidas de apremio a la UAQ para que vaya a negociar pide SGG

POR JAHAIRA LARA Noticias La Universidad Autónoma de Querétaro presentará en los próximos días un documento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el que se exponen los resultados de la pasada Asamblea General Extraordinaria –citada por el Consejo Consultivo el 13 de febrero-, donde un total de 875 sindicalizados votaron a favor de aceptar la propuesta de un incremento al salario del cuatro por ciento y 1.5 por ciento en prestaciones no ligadas al salario; con lo cual se descartaría la huelga. El abogado general, Oscar Guerra Becerra, declaró que en base a lo determinado por la Asamblea, se prepara el documento para someterlo a la aprobación de las autoridades laborales.

Sin embargo, por su parte, Saúl García Guerrero desestimó los resultados obtenidos derivado de la convocatoria, por considerarla ilegal al no ser convocada por el Comité Ejecutivo que dice encabezar conforme a la ley, de esta manera exhortó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a actuar conforme a la legalidad y no aceptar la propuesta que se plante, al considerar que se respaldaría el “capricho” de Gilberto Herrera Ruíz, rector de la UAQ.

Cabe destacar que este lunes fue citada nuevamente la Universidad Autónoma de Querétaro a la Junta Local para iniciar las negociaciones con el académico Saúl García, quien emplazó a huelga a la institución al primero de marzo; pero conforme a la determinación del Consejo Universitario de no reconocer su representatividad ante el órgano, en tanto no se dirimieran los conflictos internos del Supauaq, las autoridades universitarias no se presentaron.

Ante este panorama, García Guerrero, pidió a las autoridades laborales del estado de Querétaro ejercer las medidas de apremio correspondientes contra el rector, Gilberto Herrera Ruíz, por no presentarse a las audiencias conciliatorias a las que ha citado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

