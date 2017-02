Anuncia Marcos 5 obras al iniciar el ordenamiento del comercio amb.

POR MANUEL PAREDÓN Noticias El presidente municipal Marcos Aguilar Vega, anunció un proceso de ordenamiento del comercio en vía pública, cinco obras por 36. 5 millones de pesos para dignificar mercados y tianguis, así como la credencialización de nueve mil 418 comerciantes para que ejerzan esta actividad. Al dar a conocer el planteamiento que, dijo, beneficiará a 205 mil personas, el alcalde reiteró que uno de los principales retos identificados al iniciar la administración municipal , fue el del comercio en la vía pública y su creciente presencia en calles y colonias, “ausencia de ordenamiento” y la inexistencia de certeza jurídica para quienes lo ejercen.

Aseguró que lo único que recibieron, fue un censo de comerciantes en la vía pública realizado en el 2013, nada más. Por eso mismo, añadió, se dieron a la tarea de realizar un diagnóstico de esta actividad comercial, con la finalidad de tener certeza de su significado, extensión e impacto. Dijo que después de un año de trabajo se continuó con el ordenamiento del comercio que involucra, como primeros pasos, un proceso de credencialización y cinco obras destinadas a la dignificación de tianguis y mercados, y la remodelación de equipamiento para quienes realizan esta actividad.

El viernes, dijo, habrá de continuar este proceso de ordenamiento del comercio en la vía pública con la publicación de la convocatoria a la credencialización y renovación de todas las personas que lo ejerzan. El tercer paso será la ejecución de cinco obras destinadas a la adecuación de espacios públicos para el comercio ambulante y semi fijo con inversión de 36. 5 millones de pesos.

Uno, será en el camellón ubicado frente al Cerro de las Campanas, otro en el camellón de la Avenida Fray Luis de León, frente al Hospital del Niño y la Mujer y el tercero, en el predio ubicado en la Avenida Cuicatecos, colonia Cerrito Colorado, Tianguis El Tintero y corredor cultural en Avenida Universidad. Todos quedarán listos este mismo año y dijo que con estas cinco acciones, seguirán hacia el reordenamiento del comercio en vía pública.

En lo que concierne al aparatado de mercados y centros de abasto, el presidente municipal afirmó que el anteproyecto de reglamento de Servicios Públicos Municipales, presentado por el Colegio de Abogados Litigantes, y después de realizar el análisis correspondiente, le han pedido a este colegio que desista de la reforma de dicho anteproyecto. Sostuvo que el objetivo es garantizar certeza jurídica para quien lo ejerce, la existencia de este tipo de comercio de manera legal y una ciudad ordenada.

Significa que este apartado del reglamento que tanta polémica ha generado, quedará insubsistente y dejó claro que la realidad jurídica siempre deberá atender una realidad social. El secretario de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, adelantó que ante aquéllos comerciantes que no estén credencializados, se procederá por medio de la Dirección de Inspección. Aseguró que la fotocredencial permitirá tener la certeza de que actividad realizan, en donde y no será trasferible. Reiteró que la Alameda Hidalga, no se encuentra dentro de los espacios destinados al comercio en vía pública.

