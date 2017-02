El mal no se vence con el mal sino con bien, señala Faustino

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En los tiempos de Jesús, la “ley del talión” tenía el objetivo de frenar la violencia desmedida, pero hoy no tiene sentido, el mal no se vence con el mal sino con el bien, explicó el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, que pidió a la Santísima Virgen María interceda por Querétaro, por México para que vivamos más en paz, para que no nos llegue esa violencia destructora en nuestras comunidades, expresó.

De esta manera se expresó el prelado en su homilía dominical, y dijo que el mal no se vence con el mal sino con el bien, no es cristiano matar ni aplaudir al que mata, (aún a los niños en el seno de su madre), tampoco lo es cruzándose de brazos porque sería dar luz verde a la maldad. Recordó que el modelo para esta desafiante conducta es el mismo Dios que es bueno con todos y que perdona desde la misma Cruz.

Todos entendemos, dijo, que no es fácil el perdón, por eso, nos podemos preguntar ¿Cómo entender este mensaje del Evangelio en una sociedad tan plural y agresiva y asumir el presentar la otra mejilla o amar a nuestros enemigos? Lo que se nos propone, es todo un desafío, cambiar la escala de valores que regula nuestra sociedad, y que tuvo que desafiar la escala que regulaba en tiempos de Jesús, por eso, las resistencias e intentos de aniquilar al mismo Señor.

Además de la incomprensión de sus mismos seguidores, es legítima la pregunta, la historia se sigue repitiendo hoy en las naciones que reaccionan con la guerra y las comunidades donde hay divisiones por deseos de poder, en nosotros mismos que reaccionamos con la misma ley del talión haciéndole un daño propio a los demás, en quienes detentan autoridad para conducir a la comunidad y siguen aniquilando a otros.

Comentó que ciertamente la “ley del talión”, tenía el objetivo de frenar la violencia desmedida y hoy no tiene sentido porque con la llegada del reino, se hace presente el amor de Dios, un amor comprensivo, un amor sin medida, un amor que va más allá del amor que nosotros le tengamos a Dios, que nos ama antes que lo merezcamos. Cree que la perfección no es el horizonte del creyente como lo pensaban los fariseos sino que el horizonte de todo creyente es la bondad, ya que Dios es esencialmente bueno y así debería ser quien desee imitarlo.

La imagen de Dios, cada uno debemos ser buenos por justos y no poner barreras al amor, coloquialmente, en nuestra vida ordinaria decimos: “Obras son amores y no buenas razones”, por ello, un servicio humilde al necesitado encierra casi siempre más amor que muchas palabras efusivas, amar al prójimo, es hacerle el bien pero significa también aceptarlo, respetarlo.

Comentarios

comments