La hallan muerta; Una mujer estaba recostada en la cama

Presumiblemente por un fuerte golpe, descartan homicidio

Noticias Una mujer de 74 años de edad falleció al interior de su domicilio y fue hallada por sus familiares, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR), fueron alertados del caso y acudieron para constatar el hecho.

En el lugar fue encontrada, recostada en la cama y con el rostro morado, presumiblemente por un fuerte golpe, además fueron encontradas manchas de sangre en algunas zonas de la casa; ante dicho escenario se realizaron indagatorias para descartar alguna agresión a la mujer, versión que los familiares rechazaron asegurando que pudo haber sido una caída ocasionada por la diabetes que padecía.

La hija de la hoy occisa aseguró que su madre había sido ingresada al hospital por esta misma situación y había sido dada de alta este sábado, por lo que pensaron que ya se encontraba mejor, sin embargo la mujer que vivía con uno de sus hijos, falleció.

Pese a ello se realizaron algunas inspecciones encontrando que no existía razón para pensar en una agresión a la mujer o incluso un robo, ya que no faltaban pertenencias en el lugar, no obstante el caso ya está en manos de la Fiscalía quien determinará la causa de la muerte.

