Se incendia casa en Carrillo

Vecinos dijeron que no es la primera vez que arde la vivienda

POR: TANIA TALAVERA Noticias Fuerte incendio en una vivienda en la colonia Carrillo Puerto, dejó total pérdida material, al parecer el acumulamiento de basura fue lo que originó el siniestro. El incidente ocurrió sobre la calle San Antonio, en donde vecinos se movilizaron para sofocar el fuerte incendio, ya que temían que este se propagara y pudiera dañar más viviendas.

A decir por vecinos, no ha sido la primera vez que se incendia la vivienda ya que el dueño del lugar se dedica a acumular basura, pero en otra ocasión no causó graves daños. Vecinos de la zona fueron quienes se movilizaron para sofocar el fuego, no obstante pidieron el apoyo de cuerpos de emergencias para que fuera controlado en su totalidad.

Al lugar acudió personal de Protección Civil y del H. Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar estaba casi apagado el fuego, no obstante trabajó por más horas ya que debido a la acumulación de basura se complicaba el enfriamiento. De igual forma, elementos de la Policía Municipal acudió para abanderar el lugar y tomar conocimiento del incendio el cual dejó cuantiosos daños materiales.

