Respaldan al Steuaq 11 sindicatos universitarios

POR JAHAIRA LARA No ti cias Once sindicatos provenientes de diferentes entidades de la República manifestaron este jueves su apoyo a las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq), así como por el equipo de trabajo que encabeza Saúl García Guerrero, quien se ostenta como secretario general del Supauaq por contar con la toma de nota.

En rueda de prensa, las organizaciones sindicales provenientes de Puebla, Nayarit, Tlaxcala, Veracruz y algunas de la entidad, se mostraron en desacuerdo con las acciones –que acusan- ha emprendido el rector, como el despido de 30 sindicalizados del personal administrativo desde el 2016, así como cuatro docentes adscritos al Supauaq.

De la misma manera, se mostraron en contra de los ajustes salariales que se han efectuado a jubilados y pensionados de los sindicatos universitarios, así como con la falta de pago a viudas.

Cabe destacar que desde el pasado 14 de febrero integrantes del Comité Ejecutivo del Steuaq y miembros del equipo de trabajo de Saúl García Guerrero, se manifestaron en las inmediaciones de Plaza de Armas, donde instalaron una ofrenda fúnebre por considerar que el rector de la Máxima Casa de Estudios “mato” -dijeron- la transparencia y la autonomía de la universidad.

Previó a la conferencia se entregó un escrito a las autoridades universitarias responsabilizándoles de cualquier enfrentamiento que se diera en el marco e su quinto informe de gobierno. Por su parte la secretaria general del Steuaq, Laura Leyva Saavedra, se deslindó de las acusaciones que la vinculan con el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, e insinuó -por el contrario- acerca de posibles aspiraciones políticas del rector, Gilberto Herrera.

“Quisiera señalar que lo que han dicho algunos medios y lo que ha expresado el rector, Gilberto Herrera Ruíz, de que nos está moviendo gobierno, me deslindo; la lucha del Steuaq siempre ha sido con una convicción firme de defender nuestros derechos contractuales (…) Yo me pregunto por qué el informe en esta plaza pública, quién busca un salto más a lo político, si la universidad se dice autónoma tiene su espacio para dar el informe, no en una plaza pública”.

Agregó que tanto el Steuaq, como el Supauaq continuarán la defensa de sus derechos laborales que han sido violentados por la universidad, además de que dijo está en manos del rector solucionar la problemática que se tiene con los sindicatos y será el responsable si se estalla a huelga.

En su momento, Saúl García Guerrero al ser cuestionado, afirmó que la propuesta de aumento salarial y contractual que presentó la Universidad a la Asamblea del Supauaq este lunes 13 de febrero, será presentando a la asamblea que él convocará para decidir si el sindicato se va o no a huelga.

Cabe destacar que el pasado 13 de febrero en Asamblea General Extraordinaria alrededor de 875 académicos estuvieron a favor de aceptar la propuesta salarial que realizaron las autoridades universitarias el cuatro por ciento de aumento salarial y el 1.5 en prestaciones no ligadas al salario.

