Reitera rector de la UAQ demanda de más recursos

Se manifiestan sindicatos; “ya no hay recomendados”; no va por cargo político

POR JAHAIRA LARA No ti cias Apesar de las manifestaciones que hicieron miembros del Comité Ejecutivo del Steuaq y miembros del equipo de trabajo de Saúl García Guerrero, el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruíz, presentó su quinto informe de actividades en el que pidió al gobernador, Francisco Domínguez Servién, cumplir con el compromiso de otorgar el 17 por ciento de incremento presupuestal a la UAQ.

Asimismo, el rector informó que durante sus cinco años de gestión se acabó con los recomendados, pues tanto estudiantes, como administrativos y docentes deben ganarse su lugar en la institución que tiene como tres ejes fundamentales: la investigación, vinculación y docencia. Son ya 29 mil estudiantes los que conforman la matrícula de la UAQ.

Ante unos dos mil en Plaza de Armas, entre universitarios y sociedad en general, el rector ofreció al mandatario estatal comprometerse a no aspirar por ningún cargo en el poder como representante de algún partido político o mediante una candidatura independiente, si se entrega a la universidad el presupuesto ofrecido para hacer frente a la demanda anual de jóvenes que aspiran a ingresar a la institución y continuar con el desarrollo de nuevos campus.

“De hecho se habla de que este evento es por una ambición política de mi persona, yo quiero ofrecerle al señor gobernador que si le da a la universidad el presupuesto con el que se comprometió, yo le firmo que no aspiro ni aspiraré a ninguna contienda política por ningún partido ni de forma independiente. Qué se lo entregue a la universidad y yo firmo, ustedes saben que los universitarios si cumplimos”.

La legislatura aprobó un subsidio estatal de 603.8 millones de pesos para que la Máxima Casa de Estudios ejerza este año, lo que de acuerdo al gobierno estatal representa un incremento del 17 por ciento; sin embargo, al considerar que la institución ejerció un presupuesto estatal de 570 millones de pesos durante el 2016, lo aprobado representa un incremento del 4.4 por ciento. Ante este panorama el subsidio promedio por alumno es del 17 por ciento.

En este sentido, el rector afirmó que con los recursos recibidos por parte del estado y la federación no se puede cubrir ni el pago de nómina de los académicos y administrativos que laboran en la institución, por lo que se considera que el presupuesto ha decaído desde el año 2000, lo que impacta en el crecimiento de la matricula.

En el proceso de ingreso del 2016 la universidad registró 19 mil 600 aspirantes a alguno de los programas de licenciatura ofertados, de los cuales se rechazaron a 12 mil 300; para este 2017 se proyecta un crecimiento en la demanda del 10 por ciento, por lo que se esperan alrededor de 21 mil solicitantes y un número mayor de estudiantes rechazados.

Ante este panorama, el rector informó que se tuvo que eliminar los salarios dobles, privilegios a funcionarios -como pago de gasolina y teléfono-, además de congelar sus salarios; además de que se limitaron las fiestas a los sindicatos universitarios, Steuaq y Supauaq, que financiaba la universidad; así como quitar “sobre sueldos” a líderes sindicales y estudiantiles.

En el tema de los jubilados, se garantiza el pago de la pensión al cien por ciento.

“Por eso la universidad está exigiendo, de alguna manera, un presupuesto suficiente no nada mas para mejorar la calidad académica que tenemos sino para evitar que más jóvenes se queden sin estudiar; no es posible tener 12 mil jóvenes o 12 mil familias que no tengan un espacio en la universidad (..) Tuvimos que eliminar privilegios a funcionarios y limitar fiestas a sindicatos porque no era posible tener fiestas millonarias”.

De acuerdo con el rector, a pesar de las acusaciones de líderes sindicales de malos manejos, se dio a conocer que en la auditoría realizada a la universidad por la Entidad Superior de la Federación, se tuvieron cero observaciones al igual que en el 2014; por lo que destacó las finanzas sanas y responsables que se manejan en la institución.

“La universidad tiene finanzas sanas y tiene finanzas responsables. En 2013, también 2014 obtuvimos la máxima calificación en transparencia, lo que significa que todo lo que la universidad hace está transparentado en nuestra página, en todos los sentidos.

Ayer salieron los resultados de la Auditoria de la Entidad Superior de la Federación y me alegro de informar que la universidad tuvo cero observaciones, al igual que 2014”.

OFERTA ACADÉMICA Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Además de la oferta educativa en el nivel bachillerato, la Autónoma de Querétaro oferta tres programas de Técnico Superior Universitario, 90 licenciaturas, 37 especialidades, 65 maestrías y 20 doctorados; además de que en el nivel posgrado se tiene la oferta de 64 programas adheridos al padrón nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La matricula es de 29 mil estudiantes de los cuales siete mil son de nivel bachillerato y dos mil 500 de posgrado.

Señaló que pese al bajo recurso económico, la UAQ hace mucho a favor de la sociedad queretana, “hace investigación, hace vinculación, y hace una gran docencia, que es una función importante en todos los sentidos.

Tenemos una escuela de bachilleres de primer nivel, es lo mejor que tiene el estado y de lo mejor que tenemos a nivel nacional.

Este país tiene más de 3 mil universidades, estamos ante un universo de escuelas ‘patito’ porque no tienen carreras acreditadas, la universidad ha incrementado enormemente sus programas acreditados en todos los sentidos, que son cuestiones de suma importancia, somos la máxima casa de estudios no solo por la cantidad de alumnos sino de programas que tenemos acreditados.

Tenemos 64 posgrado de calidad y que nos posiciona incluso entre el séptimo y octavo mejor lugar a nivel nacional”.

Gilberto Herrera abundó que la apuesta de la Universidad por la educación de los jóvenes ha permitido incrementar el número de titulados, hasta contabilizar 3 mil 238 jóvenes titulados.

Así también la creación de la estancia infantil, el desarrollo de los campus universitarios y la especialización, recordó, ha permitido a la UAQ posicionarse dentro de las mejores instituciones académicas a nivel nacional.

“La mitad de la investigación que se hace en el estado la hace la universidad.

La investigación nos genera recursos, nos genera ingresos propios, alrededor de 440 millones de pesos que nos permiten que esta universidad siga avanzando y subsistiendo.

Somos la segunda universidad nacional con cuerpos académicos consolidados y somos la primera con más tiempos completos.

Tenemos acreditaciones internacionales, tenemos investigadores reconocidos por la Academia de Ciencias”.

Impulsar el desarrollo de los campus universitarios, como una posibilidad de extender la educación y la docencia en la entidad, es una tarea predominante de la universidad.

El rector indicó que ante la creciente oferta de posibilidades de estudio, la UAQ debe buscar extender su servicio a todos los municipios de la entidad pues actualmente la universidad tiene presencia en 11 de los 18 municipios.

